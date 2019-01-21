ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?

В минувшее воскресенье днем и рано утром в понедельник ПВО Сирии в районе Дамаска провела два весьма серьезных боя с авиацией Израиля. О некоторых итогах первого из них «Свободная пресса» уже написала.

Вкратце напомним: по данным Минобороны России, 20 января четыре израильских истребителя F-16 из воздушного пространства за пределами границ Сирии произвели пуски восьми ракет класса «воздух-поверхность» по столичному аэропорту Дамаска, в котором, уверены в Тель-Авиве, только что выгрузили очередную партию оружия военно-транспортный самолет из Ирана. Ни одна из ракет, как утверждают в Дамаске, в тот раз цели не достигла. Семь были на подлете сбиты средствами ПВО аэропорта (а именно — ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук-М2Э» российского производства). Одна улетела невесть куда.

Далее события развивались приблизительно так. Очевидно, в отместку за попытку неудавшегося налета иранские военные из окрестностей Дамаска осуществили пуск заранее установленной на огневую позицию собственной баллистической ракеты средней дальности (это данные командования армии Израиля ЦАХАЛ). Вероятно, речь идет о твердотопливной высокоточной ракете «Зольфагар», которые Тегеран уже применял в Сирии в 2017 году. Но — не по Израилю, а по позициям террористов.

Если это действительно была «Зольфагар», то для еврейского государства такой пуск представлял значительную опасность. Поскольку дальность стрельбы таким оружием, серийный выпуск которого в Иране налажен несколько лет назад, составляет порядка 700 километров. А расстояние, допустим, от Дамаска до крупнейшего израильского морского порта Хайфа — всего чуть более 260 километров. Поэтому такое расстояние «Зольфагар», по расчетам, должна преодолевать с большим запасом.

Читайте также Укол «Панцирем»: Российские ЗРК отбили атаку F-16 ВВС Израиля Эффективность воздушных ударов Тель-Авива по Сирии идет на убыль из-за наших средств ПВО Укол «Панцирем»: Российские ЗРК отбили атаку F-16 ВВС Израиля Эффективность воздушных ударов Тель-Авива по Сирии идет на убыль из-за наших средств ПВО

Ввиду такой серьезной опасности была мгновенно приведена в действие противоракетная система «Железный купол» армии Израиля. По данным ЦАХАЛ, «около 2 часов пополудни батарея „Железного купола“ сбила эту одиночную иранскую ракету над горой Хермон» в районе Голанских высот.

А менее чем через 12 часов по объектам иранцев и «Хезболлы» в Сирии последовала серия из трех авиационных ударов возмездия. Причем — практически одновременно с трех различных направлений — с запада, юго-запада и юга. Первый — около часа ночи 21 января, в понедельник. Второй чуть позже, закончился налет третьим ударом примерно в 2:56.

Как считают в оборонном ведомстве России, всего боевые самолеты Израиля применили свыше 30 высокоточных крылатых ракет и управляемых авиабомб. По данным лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), это было самое масштабное воздушное нападение Израиля на Сирию за все время вооруженного противостояния этих двух государств.

В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что «в результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска». А вот сведения SOHR не столь оптимистичны для сирийцев и иранцев: «уничтожена радарная установка, входившая в централизованную систему ПВО Сирии», склады оружия и военные объекты иранских сил и ливанской «Хезболлы» в районах международного аэропорта около Дамаска, Аль-Кисуа и Джамрайя. А в ЦАХАЛ к перечню пораженных целей добавили «штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии».

По одним данным, погибли четверо сирийских военных, по другим — шестеро.

Сразу оговоримся — российская группировка в Сирии не принимала никакого участия в отражении налета. Более того, представитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус сообщил, что «с командованием российского контингента в Сирии накануне и в ходе атаки, как обычно, поддерживались контакты по особой линии связи».

То есть — Тель-Авив, исходя из неафишируемых политических договоренностей с Москвой, заранее нас обо всем предупредил. Логично предположить, что тогда полученная информация так или иначе была еще до налета доведена до президента Башара Асада. Или, как минимум, до его генералов.

Вероятно, именно поэтому система ПВО Дамаска была своевременно приведена в боевую готовность. Что, впрочем, судя по дальнейшим событиям, им не сильно помогло. И мощный удар в понедельник, в отличие от воскресного, своих целей, в основном достиг. Мало того. Сирийцы в районе аэропорта из-за прямых попаданий израильских ракет «Delilah» потеряли как минимум по одному ЗРАК «Панцирь С1» и ЗРК «Тор». В подтверждение этой информации командование ЦАХАЛ в понедельник распространила соответствующие видеозаписи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по этому поводу уже через несколько часов заявил: «У нас последовательная политика: наносить вред иранским представителям в Сирии и причинять ущерб любому, кто пытается навредить нам».

Отметим, что только за последний месяц это четвертая массированная ракетная атака с воздуха со стороны еврейского государства по Сирии (25 декабря 2018 года, 12-го, 20-го и 21 января 2019 года). Никаких потерь ВВС Израиля не понесли, несмотря на то, что за минувший год Россия серьезно усилила ПВО своего важнейшего союзника на Ближнем Востоке.

Напомню, после трагического (и случайного, как утверждают в Тель-Авиве) инцидента с уничтожением авиацией ЦАХАЛ российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии 17 сентября 2018 года, президент России Владимир Путин принял решение поставке ПВО Сирии четырех зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Они были доставлены в эту страну еще в начале октября 2018 года. По некоторым данным — три дивизиона по 24 пусковых установки в каждом. Что, со всех точек зрения, выглядит очень внушительно.

Одновременно Россия занялась организацией централизованного управления противовоздушной обороной этой страны с помощью АСУ, которая прежде стояла лишь на вооружении ВС РФ. В открытых источниках появлялась информация, что эта исключительно эффективная система должна была встать на боевое дежурство под Дамаском еще до 20 октября.

Почему же все проделанное пока тщетно и сирийцы даже с помощью Москвы не в состоянии закрыть свое небо? Наши военные считают, что просто доставить даже самое современное и новое оружие и АСУ, установить их на позиции, отладить и протестировать совершенно недостаточно. На хоть сколько-нибудь сносное овладение современной боевой техникой ближневосточным союзникам России требуется значительное время.

И очень похоже, что сирийским зенитчикам его пока не хватило. Иначе как объяснить, что ни в минувшее воскресенье, ни в понедельник ни один ЗРК С-300 «Фаворит» ПВО Сирии с вероятностью поражения целей под 90 процентов так и не был введен в бой? Эту странность «Свободная пресса решила обсудить с генерал-лейтенантом Александром Горьковым, до 2008 года — начальником Зенитных ракетных войск Военно-Воздушных сил России.

«СП»: — Александр Юрьевич, вас не удивляет тот факт, что ни в минувшие воскресенье, ни понедельник и никогда прежде переданные нами сирийцам осенью С-300 ни разу не участвовали в отражении налетов израильской авиации?

— Меня это тоже сильно удивляет. Пора ответить Израилю так сильно, чтобы навсегда отбить у него желание наносить удары по чужой земле.

«СП»: — Но ведь не исключено, что за три месяца арабских специалистов мы просто не успели обучить боевой работе на «Фаворитах»?

— Я, конечно, деталей учебного процесса не знаю. Хотя в курсе, что сирийские офицеры-зенитчики с осени находятся в 234-м Центре боевого применения Зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская область). Надо думать — времени там даром не теряют.

«СП»: — А вообще за три-четыре месяца реально подготовить расчет «Фаворита» к боевой работе?

— Только к действиям в простейших, стандартных условиях. Полноценных, инициативных операторов с нуля, конечно, за этот срок не получишь. Таких, чтобы понимали физику процессов, а не просто нажимали на кнопки.

Читайте также Аляска готовится дать бой русским ракетам Американцы пытаются выстроить щит против «Сармата» и «Булавы» недалеко от Чукотки Аляска готовится дать бой русским ракетам Американцы пытаются выстроить щит против «Сармата» и «Булавы» недалеко от Чукотки

«СП»: — А если за спиной каждого у пульта поставить по опытному и знающему российскому военному советнику?

— Наверняка сейчас именно так и приходится делать в Сирии.

«СП»: — Тогда почему три дивизиона С-300 даже не попытались вступить в бой с израильскими истребителями?

— Полагаю, потому, что израильтяне вовсе не дураки. В воздушное пространство Сирии они не залетают. Пуски ракет осуществляют из Ливана.

«СП»: — «Фавориты» сумели бы туда дотянуться?

— Конечно. Одной малости не хватает — команды стрелять над головами ливанцев. Это ведь все же не Израиль. И не Сирия.

«СП»: — Я правильно вас понимаю, что не хватает главного — политической воли Москвы?

— Да. Если наберемся храбрости и собьем хотя бы один F-16 над Ливаном — сразу желания долбать по Сирии со стороны этого государства у Тель-Авива поубавится.

«СП»: — Какого уровня должно быть решение?

— Да вы и сами понимаете, кто единственный отдает в России такого рода команды. Увы, пока команды нет. Только поэтому налеты на Дамаск и его окрестности продолжаются.

Военные новости: Четверо американских военных погибли при взрыве в сирийском Манбидже

Война в Сирии: Укол «Панцирем»: Российские ЗРК отбили атаку F-16 ВВС Израиля