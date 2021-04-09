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Ввоз запрещен: Мишустин призвал ограничить проникновение новых штаммов в РФ
09 апреля 2021, 21:10 • 96 • Политика
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил принять меры для защиты от новых штаммов коронавируса, а также усилить вакцинацию среди лиц старшего возраста. Об этом глава правительства заявил во время совещания о производстве и обращении вакцин против COVID-19. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают важность прививочной кампании и призывают к большей избирательности при открытии границ с другими странами. Кроме того, специалисты отмечают, что достижение коллективного иммунитета позволит россиянам избавиться от целого ряда психологических проблем.
Препараты спасения
Россия продолжает наращивать темпы вакцинации от коронавируса, однако это не повод расслабляться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по производству и обращению с вакцинами против COVID-19. Он напомнил участникам встречи ситуацию в европейских государствах и призвал не допустить появления новых штаммов в России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
«В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что на сегодня в стране есть три зарегистрированных препарата от COVID, два из которых выпускаются в промышленном масштабе и поставляются в регионы. «Российские вакцины покоряют новые рынки. «Спутник V», в частности, зарегистрирован уже в 60 странах», — напомнил премьер. Эксперты отмечают, что российские препараты работают против разных штаммов, однако для большего спокойствия необходимо увеличить прослойку населения с иммунитетом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— Вакцинация — ключевой фактор, который необходим для того, чтобы не допустить очередного роста числа заболевших. Безусловно, сейчас надо выбирать, с какими странами открывать границы. Европейские государства сегодня, например, относятся к не самой безопасной группе. Однако то же самое касается и Турции. К сожалению, сейчас никакие курортные страны нельзя считать безопасными из-за возможности большой концентрации народа на одном месте, — рассказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Повышенный риск
В ходе совещания премьер также призвал усилить темпы вакцинации лиц пожилого возраста и призвал руководителей субъектов РФ сделать препараты доступными для всех желающих.
«Сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники», — добавил премьер.
Специалисты отмечают, что вакцинация в нашей стране — исторически важная составляющая системы здравоохранения. В частности, такой позицией с «Известиями» поделилась директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) Наталья Агре, добавив, что необходимо придерживаться той модели поведения, которая была принята властями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— Я считаю, лучшее, что мы можем сделать в этом направлении — и дальше придерживаться этой парадигмы, говорить о том, что прививки являются частью здорового образа жизни современного человека наравне со спортом и здоровым питанием, — добавила специалист.
Прививочная кампания и, как результат, достижение коллективного иммунитета позволят снизить и психологическую нагрузку на россиян, полагают эксперты.
— Если рассматривать пандемию как отдельный фактор влияния на психику людей, то можно отметить рост специфических фобий, как, например, мизофобия (боязнь микробов), антропофобия (боязнь контакта с людьми), агорофобия (боязнь большого скопления людей и открытых пространств) и другие страхи, — отметил в разговоре с «Известиями» психотерапевт Тамерлан Заников.
Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о безопасности российских препаратов и о том, что с начала применения вакцин не было зафиксировано ни одного случая летального исхода.
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