Ввоз запрещен: Мишустин призвал ограничить проникновение новых штаммов в РФ

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил принять меры для защиты от новых штаммов коронавируса, а также усилить вакцинацию среди лиц старшего возраста . Об этом глава правительства заявил во время совещания о производстве и обращении вакцин против COVID-19. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают важность прививочной кампании и призывают к большей избирательности при открытии границ с другими странами . Кроме того, специалисты отмечают, что достижение коллективного иммунитета позволит россиянам избавиться от целого ряда психологических проблем.

Препараты спасения

Россия продолжает наращивать темпы вакцинации от коронавируса, однако это не повод расслабляться , заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по производству и обращению с вакцинами против COVID-19. Он напомнил участникам встречи ситуацию в европейских государствах и призвал не допустить появления новых штаммов в России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19 Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

« В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники . Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж. Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что на сегодня в стране есть три зарегистрированных препарата от COVID, два из которых выпускаются в промышленном масштабе и поставляются в регионы . «Российские вакцины покоряют новые рынки. «Спутник V», в частности, зарегистрирован уже в 60 странах», — напомнил премьер. Эксперты отмечают, что российские препараты работают против разных штаммов, однако для большего спокойствия необходимо увеличить прослойку населения с иммунитетом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Вакцинация — ключевой фактор, который необходим для того, чтобы не допустить очередного роста числа заболевших. Безусловно, сейчас надо выбирать, с какими странами открывать границы. Европейские государства сегодня, например, относятся к не самой безопасной группе. Однако то же самое касается и Турции . К сожалению, сейчас никакие курортные страны нельзя считать безопасными из-за возможности большой концентрации народа на одном месте, — рассказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Повышенный риск

В ходе совещания премьер также призвал усилить темпы вакцинации лиц пожилого возраста и призвал руководителей субъектов РФ сделать препараты доступными для всех желающих .

«Сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60. Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, поликлиники», — добавил премьер.

Специалисты отмечают, что вакцинация в нашей стране — исторически важная составляющая системы здравоохранения. В частности, такой позицией с «Известиями» поделилась директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) Наталья Агре, добавив, что необходимо придерживаться той модели поведения, которая была принята властями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Я считаю, лучшее, что мы можем сделать в этом направлении — и дальше придерживаться этой парадигмы, говорить о том, что прививки являются частью здорового образа жизни современного человека наравне со спортом и здоровым питанием, — добавила специалист.

Прививочная кампания и, как результат, достижение коллективного иммунитета позволят снизить и психологическую нагрузку на россиян , полагают эксперты.

— Если рассматривать пандемию как отдельный фактор влияния на психику людей, то можно отметить рост специфических фобий, как, например, мизофобия (боязнь микробов), антропофобия (боязнь контакта с людьми), агорофобия (боязнь большого скопления людей и открытых пространств) и другие страхи, — отметил в разговоре с «Известиями» психотерапевт Тамерлан Заников.