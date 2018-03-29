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Вводятся штрафы для работодателей, чьи водители работают сверхурочно

29 марта 2018, 20:39  •  77 • В России

Правительство готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит привлекать к ответственности работодателей, заставляющих водителей работать сверхурочно.

- Это прежде всего, вопрос безопасности тех, кто управляет транспортным средством, но он касается и пассажиров, и других участников дорожного движения. Ситуации, когда водитель в силу физиологических причин не готов ехать, просто засыпает просто за рулем, возникают, в том числе из-за переутомления, - сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Премьер напомнил, что по действующему законодательству, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать установленный режим труда и отдыха и составлять для водителей разумные графики.

- Тем не менее, наказание за нарушение такого режима предусмотрено лишь для самих водителей, которые перевозят пассажиров или грузы. Хотя мы понимаем, что иногда водителей принуждают работать по незаконному графику, - заметил Медведев.

По его словам, работодателей, эксплуатирующих водителей, будут наказывать штрафами.

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