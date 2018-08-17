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«Вводите санкции против России - ройте две могилы»: Политолог предостерег США от украинского сценария

17 августа 2018, 12:24  •  128 • Политика
Американский политолог, экс-советник Госдепартамента США Николай Петро рассказал о том, что санкции, введенные Украиной против России, негативно сказались на самих жителях Незалежной. То же грозит и США.
Американский политолог и экс-советник Госдепартамента США Николай Петро в своей колонке в СМИ рассказал о губительных последствиях, которые самой себе и своему народу нанесла Украина, введя санкции против России.
«Украина - хороший пример исследования неэффективности санкций», - подчеркнул эксперт в блоге на сайте National Interest, добавив, что это - «лучший способ задуматься о роли санкций в американской внешней политике».
Сам же автор считает введение эмбарго «наркоманией» и методом убеждения американцев «в их постоянном глобальном доминировании».
«Санкции прекрасно подходят к законопроекту. Во-первых, потому что они могут быть проданы как альтернатива войне», - объясняет Петро, добавляя, что политики таким образом предлагают «идеальный выход из реального, но утомительного мира дипломатических переговоров».
Сами же санкции, как полагает автор, сегодня помогают обеспечить лишь подобие покоя для политиков. И предупреждает, к чему могут привести ограничительные меры, предлагая взглянуть на Украину.
«Украина прекратила покупать природный газ непосредственно из России, приостановила популярные российские платежные услуги и российские банки, заблокировала доступ к российским социальным сайтам, телевидению и коммерческим сайтам, запретила импорт российских книг, приостановление рейсов коммерческих авиакомпаний, и сейчас рассматривает возможность прекращения всех железнодорожных перевозок в Россию», - перечислил длинный список провинностей Киева эксперт.
Он подчеркнул, что в реальности все это негативно отразилось на самих же украинцах и экономике страны.
Эксперт призывает Вашингтон отнестись к этой информации с особенным вниманием и напомнил американским властям известную поговорку, немного ее изменив.
«Перефразируя известную поговорку, когда вы идете по пути санкций, вы должны вырыть две могилы. Один для экономики вашего конкурента, а другой для вас», - резюмирует Петро.

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