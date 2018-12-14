Вводить санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе контрпродуктивно — источник

На саммите Евросоюза не сочли возможным вводить новые санкции против России из-за ЧП в Керченском проливе. "В настоящий момент большинство стран ЕС считает, что было бы контрпродуктивно", — заявил источник

На саммите, который проходил в Брюсселе, страны Евросоюза, продлив действие уже введенных ранее санкций еще на полгода, так и не смогли договориться о новых запретительных мерах против России из-за конфликта в Керченском проливе.

"В настоящий момент большинство стран ЕС считает, что было бы контрпродуктивно переходить на уровень новых санкций из-за ситуации вокруг Керченского пролива. Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", — заявил журналистам источник на полях саммита.

Хотя Польша, Эстония и Литва требовали усилить давления, Германия и Франция не согласились с такой постановкой вопроса.

В заявлении, принятом по итогам саммита, говорится о "крайней обеспокоенности" в связи с ситуацией, которая сложилась в Керченском проливе и Азовском море, а также указывается, что Россия "нарушает международное право".

От Москвы власти ЕС требуют "немедленного освобождения" украинских моряков, задержанных в Керченском проливе и возвращения кораблей ВМС Украины. Кроме того, ЕС требует обеспечить "свободное плавание" через пролив.

В заявление Европейского совета отмечается, что "применению Россией военной силы нет оправдания", при этом ни о каких конкретных мерах воздействия на Россию не говорится.

Об этом сообщает ТАСС.