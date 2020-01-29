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Ввод жилья в эксплуатацию в России: итоги года не радуют

29 января 2020, 21:24  •  68 • Аналитика

Во вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала информацию о вводе в строй жилья в 2019 году. На первый взгляд, итоги года неплохие. Строители сдали 80,3 миллиона кв.м жилья, что на 6,1% превышает показатель 2018 года. Но если присмотреться внимательнее, то итоги не радуют. Разберёмся в причинах.


О срыве плана предупредили заранее


Углубление в статистику вызывает далеко не позитивные чувства. Вспоминается, что ещё в начале декабря на коллегии Минстроя по национальному проекту «Жилье и городская среда» глава ведомства Владимир Якушев высказал опасение: план по паспорту нацпроекта (88 млн кв.м жилья) срывается.



Как видим, Росстат подтвердил этот срыв своей итоговой цифрой, хоть и показал достаточно высокий рост ввода жилья в 2019 году. Только вот на этот рост повлияло чиновничье лукавство. В прошлом году Минстрой включил в статистику построенного жилья ввод домов и на участках для ведения садоводства.

С учётом дачных домиков рост вполне приличный. Без них – всего 4,9%. К этой цифре тоже есть вопросы. Надо помнить, что 2018-й год упал по вводу жилья к 2017-му на 4,5%. Получается: в 2019 году строители всего-навсего показали результат двухлетней давности с небольшим плюсиком в 0,4%.

К 2021 году объемы жилищного строительства нужно увеличить до 94 млн кв.м, к 2024 году — до 120 млн кв.м.

Нацпроект подвела ипотека


Чтобы понять, почему в прошлом году не выполнен план по нацпроекту, нужно посмотреть на программу его финансирования. В неё заложено более триллиона рублей бюджетных денег. Половина из них уйдёт на проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Остальные – на формирование комфортной городской среды и прочие сопутствующие вопросы.

С сокращением непригодного жилья всё нормально. На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, комментируя промежуточные показатели нацпроектов, отметил большой прогресс как раз по этому направлению. «Расселение аварийного жилья мы не просто выполнили на текущий год, а превысили в три раза», – сказал президент.

Строительство массового жилья должно профинансировать из своих ресурсов население. Под это в проекте заложена программа «Ипотека». В прошлом году предполагалось, что 600 тысяч семей получат под новое строительство ипотечные кредиты по средней ставке 8,9% годовых. На деле ипотеку дали только 400 тысячам человек со средней ставкой, превышающей 10%.

Ипотека стала слабым звено нацпроекта, завалившим финансирование жилищного строительства. Причин тут несколько. Прежде всего, высокая ставка кредита. Она привела к его удорожанию и сделала недоступным для части людей, планировавших приобрести новое жильё либо улучшить свои жилищные условия.

Другой проблемой, ожидаемой экспертами, стал рост стоимости жилья, вдвое превысивший официальную инфляцию. В среднем по стране он (по предварительным оценкам) составил порядка 10 процентов, несколько оторвавшись от роста доходов населения. Это также сказалось на кредитной активности граждан, многие из которых сегодня и так обременены долгами и обязательствами.

С проблемами столкнулись и сами строительные компании. Как известно, с 1 июля 2019 года они стали работать по так называемым эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства вкладчиков. Застройщики смогут воспользоваться их деньгами только по окончании работ, а до этого должны сами кредитоваться в банках. Новая схема давала сбои. Отсюда и дополнительные проблемы с вводом жилья.

Срывы в выполнении планов национальных проектов стали одной из причин недавней смены российского правительства. Как справится с ними новый кабинет министров, остаётся только гадать. О корректировках программы по строительству жилья пока не слышно. Значит, задача остаётся прежней – через шесть лет в полтора раза увеличить ввод жилых домов и квартир, а не только дачных домиков.
Геннадий Грановский

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