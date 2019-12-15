«Ввести в правовое поле»: Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов

С 2020 года эксперимент по введению налога для самозанятых граждан распространится ещё на 19 регионов страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее особый режим налогообложения охватывал лишь четыре региона, однако Минфин уже заявил, что намерен подключить к эксперименту всю территорию РФ с 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых начнёт действовать в Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Самарской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Сахалинской, Челябинской областях.

Также действие эксперимента будет распространяться на Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, а также республику Башкортостан.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать 1 января 2019 года в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Граждане, чей доход за год не превышает 2,4 млн рублей (в среднем 200 тыс. в месяц), не привлекающие наёмных рабочих, платят налог в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими. Специальный налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. В этот период ставки налога не изменятся, говорится в законе.

Само понятие «самозанятость» появилось в законодательстве в 2017 году. Оно касается граждан, получающих оплату за свой труд непосредственно от заказчиков. С 1 июля 2017 года россияне, работающие репетиторами, нянями, блогерами, занимающиеся пассажироперевозками или сдачей в аренду жилплощади, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

В законе жёстко не закреплены сферы деятельности, работая в которых граждане имеют право воспользоваться специальным режимом налогообложения, но есть ряд ограничений. «Налог на профессиональный доход» не может применяться, если в сферу деятельности входит, в частности, реализация подакцизных товаров, перепродажа товаров или добыча полезных ископаемых.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в разговоре с RT рассказал, что в эксперименте хотели принять участие многие регионы. Он также назвал существующий налог щадящим.

«Такой спецналог — это самый низкий налог в мире. Сегодня можно легально заниматься своим бизнесом и платить 4% при объёме оборота 2,4 млн в год. Задача — ввести таких самозанятых людей в правовое поле. Они не должны думать, что что-то приворовывают, не законопослушны. Завести их в легальное поле — задача государства. Этим законом мы протягиваем им руку», — заявил он.

Катасонов добавил, что 4% — тот уровень налогообложения, который вполне может осилить самозанятый человек. При этом он оказывается в легальном трудовом поле, может получить справки, а также его взносы будут попадать в Фонд медицинского страхования.

В свою очередь, Министерство финансов России объявило о намерении распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года.

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В ведомстве отметили, что предварительные итоги эксперимента показали его популярность. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, к ноябрю 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 260 тыс. человек. В числе наиболее популярных сфер он назвал перевозку пассажиров, строительство, сдачу в аренду имущества, репетиторство.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — рассказал министр.

Также в октябре 2019 года Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых. По его словам, в таком случае станет легче подготовиться к распространению механизма на все субъекты РФ.

«Нам, наверное, нужно чётко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — заявил он.

Также Силуанов предупредил, что с 2020-го Федеральная налоговая служба начнёт выявлять фирмы, которые нанимают самозанятых граждан вместо штатных сотрудников. Он уточнил, что со следующего года налоговая служба будет досчитывать предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог в случае, если самозанятый оказывает услуги только этому конкретному предприятию.