Введут ли в России "иммунные паспорта", как в Чили? Эксперт-вирусолог объяснил важный нюанс

В Чили начали выдавать "иммунные паспорта" переболевшим COVID-19. Вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов оценил возможность введения такой же системы в России.

Речь идёт о специальных картах, в которых указано, что человек имеет иммунитет к коронавирусу и может посещать другие страны в качестве туриста. По мнению вирусолога, идея, в принципе, неплохая, однако число людей с иммунитетом пока слишком низкое, чтобы данная мера была эффективной. Тем более вирус ещё плохо изучен.

Насколько это гарантирует, что человек не подвержен повторному заболеванию? Насколько эти системы антительные, которые появились, гарантируют не ложнопозитивные и не перекрёстные? - задаётся вопросами специалист.

Чепурнов не уверен, будут ли внедрять систему "иммунных паспортов" в России, но сама идея, по мнению вирусолога, как минимум, заслуживает уважения. Эксперт не исключил, что в какой-то степени эту систему в ближайшем будущем можно приравнять к вакцинации, пишет Nation News.