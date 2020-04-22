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Введут ли в России "иммунные паспорта", как в Чили? Эксперт-вирусолог объяснил важный нюанс
22 апреля 2020, 16:10 • 57 • Политика
Вирусолог Чепурнов не уверен, что РФ введёт "иммунные паспорта" по примеру Чили. Специалист напоминает, что вирус ещё плохо изучен и неизвестно, как себя поведёт. "Насколько это гарантирует, что человек не подвержен повторному заболеванию?" - задаётся вопросом эксперт.
В Чили начали выдавать "иммунные паспорта" переболевшим COVID-19. Вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов оценил возможность введения такой же системы в России.
Речь идёт о специальных картах, в которых указано, что человек имеет иммунитет к коронавирусу и может посещать другие страны в качестве туриста. По мнению вирусолога, идея, в принципе, неплохая, однако число людей с иммунитетом пока слишком низкое, чтобы данная мера была эффективной. Тем более вирус ещё плохо изучен.
Чепурнов не уверен, будут ли внедрять систему "иммунных паспортов" в России, но сама идея, по мнению вирусолога, как минимум, заслуживает уважения. Эксперт не исключил, что в какой-то степени эту систему в ближайшем будущем можно приравнять к вакцинации, пишет Nation News.
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