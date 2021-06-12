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«Введение пропускного режима не планируется»: власти Москвы объяснили действие новых коронавирусных ограничений

12 июня 2021, 21:35  •  47 • В России
В Москве не планируется введение пропускного режима и повышение штрафов за отсутствие масок и перчаток, однако будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с COVID-19, сообщили в мэрии столицы. По словам Анастасии Раковой, период «длинных выходных» не повлияет на работу предприятий непрерывного цикла, медучреждений, детских садов, а также на кампанию по сдаче ЕГЭ. Она указала, что в столице за неделю на 30% увеличилось количество госпитализаций и число пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. Как заявила заммэра Москвы, нерабочие дни продлены ради снижения уровня распространения коронавируса.
 
РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Введение в Москве «длинных выходных» не повлияет на календарь сдачи школьниками Единого государственного экзамена, а также на работу медицинских учреждений и детских садов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 15 по 19 июня все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», — сказала Ракова.

Также работу продолжат предприятия непрерывного цикла — компании, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки, а также организации, осуществляющие неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги.

Ракова также призвала столичные организации перевести на удалёнку как можно большее количество работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, в первую очередь пожилых и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — заверила Ракова.

По её словам, для того чтобы жизнь в Москве вернулась в обычное русло, необходимо, чтобы горожане выполнили ряд условий в период «длинных выходных».

«Во-первых, лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции. Во-вторых, сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться. Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках», — заявила заммэра столицы.

  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Анастасия Ракова привела статистику, согласно которой за последнюю неделю на 70% возросло число подтверждённых случаев COVID-19, на 30% — количество госпитализаций и число пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. К тому же за последние два месяца на 35% возросла доля лиц в возрасте от 18 до 35 лет, заболевших коронавирусной инфекцией.

В этой связи, по словам Раковой, власти Москвы продолжают разворачивать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом — сейчас их около 14 тыс., из которых заполнено 78%.

«Дополнительно мы приняли решение, что во вторник в работу с коронавирусом полностью вернётся ГКБ №15 им. О.М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд ещё на две тысячи коек. Также мы в ближайшие дни перепрофилируем ещё пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции. Таким образом, до середины недели число КТ-центров достигнет 30», — указала Ракова.

Кроме того, в пресс-службе аппарата мэра Москвы сообщили, что в столице усиливается контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений.

«Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идёт о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Также на russian.rt.com «За последнюю неделю ситуация резко осложнилась»: в Москве объявили «длинные выходные» до 20 июня для борьбы с COVID-19

В субботу, 12 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице из-за «резко осложнившейся» ситуации с COVID-19 в период с 15 по 19 июня вводится режим нерабочих дней с сохранением заработной платы. Таким образом, жителей столицы ожидают «длинные выходные» продолжительностью девять дней — с 12 по 20 июня. При этом в городе временно закрываются детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ и приостанавливается ночная работа предприятий общепита и различных развлекательных заведений.

«Надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — заявил Собянин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение московских властей, заявил, что «главы регионов реализуют свои особые полномочия».

«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», — добавил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал, что в Москве прививку от коронавируса делают в день около 10 тыс. человек.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал возвращение ряда ограничений вынужденной мерой, которая не затрагивает большинство предприятий общепита.

«Это сделано, поскольку идёт рост заболеваемости, и наиболее высокие показатели роста среди молодёжи, которые и являются любителями ночной жизни. Чтобы это предотвратить и вводится эта мера. Также закрываются фуд-корты в торговых центрах, поскольку там большое количество посетителей, и чаще всего это молодёжь», — цитирует его РИА Новости.

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