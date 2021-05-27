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Введение четырёхдневки в России готовы обсудить в Минтруде

27 мая 2021, 08:45  •  104 • Политика
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в его ведомстве всегда обсуждают предложения от "социальных партнёров". Если инициатива о введении четырёхдневки в России будет озвучена, то и её тоже готовы обсудить.
Напомним, идею о введении четырёхдневной рабочей недели несколько лет назад озвучил Дмитрий Медведев, ныне являющийся зампредседателя Совета безопасности России. Инициативу встретили неоднозначно: были и сторонники, и противники.
Глава Минтруда Антон Котяков, обсуждая идею введения четырёхдневки в нашей стране в беседе с журналистами, подчеркнул, что в его ведомстве всегда обсуждаются "любые предложения от социальных партнёров".
И если инициатива о введении четырёхдневной рабочей неделе будет предложена, озвучена, то и её готовы рассмотреть. Но своё мнение о предложении не озвучил.
Однако министр сразу оговорился в интервью РИА Новости, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".

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