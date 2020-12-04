|
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 01:05 • 108 • Политика
Суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене. Речь идёт об учёном Анатолии Губанове, представителе известной династии авиастроителей и эксперте по высокоскоростным летательным аппаратам.
Лефортовский суд Москвы одобрил арест российского учёного Анатолия Губанова, который подозревается в государственной измене. Такой информацией поделилась пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.
Она рассказала, что слушания по делу Губанова проходили в закрытом режиме. Учитывая статью, по которой обвиняют учёного, если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Пока же его просто арестовали.
Анатолий Губанов происходит из известной в России авиастроительной династии. Его тесть - известный учёный, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Сам Губанов был преподавателем Московского физико-технического института. Он читал курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов" на кафедре "Физика полёта". Однако в вузе отреклись от него, заявив, что не могут подтвердить никакую информацию.
Позднее, передает "Интерфакс", ректор Физтеха Николай Кудрявцев заявил, что у Губанова есть другое место работы.
"Это не связано с Физтехом, с ним он имеет небольшую завязку. У него основное место работы другое, и это там у него проблемы", - уточнил ректор.
Губанов имеет звание доцента и кандидата технических наук. Сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2020, 09:35
|
29 ноября 2020, 12:55
|
27 ноября 2020, 23:20
|
30 ноября 2020, 04:30
|
02 декабря 2020, 22:30
|
03 декабря 2020, 07:40
|
27 ноября 2020, 07:45