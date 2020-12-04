Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене

Лефортовский суд Москвы одобрил арест российского учёного Анатолия Губанова, который подозревается в государственной измене. Такой информацией поделилась пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Она рассказала, что слушания по делу Губанова проходили в закрытом режиме. Учитывая статью, по которой обвиняют учёного, если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Пока же его просто арестовали.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 2 января 2021 года, - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда.

Анатолий Губанов происходит из известной в России авиастроительной династии. Его тесть - известный учёный, один из руководителей авиационной промышленности СССР. Сам Губанов был преподавателем Московского физико-технического института. Он читал курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов" на кафедре "Физика полёта". Однако в вузе отреклись от него, заявив, что не могут подтвердить никакую информацию.

Позднее, передает "Интерфакс", ректор Физтеха Николай Кудрявцев заявил, что у Губанова есть другое место работы.

"Это не связано с Физтехом, с ним он имеет небольшую завязку. У него основное место работы другое, и это там у него проблемы", - уточнил ректор.

Губанов имеет звание доцента и кандидата технических наук. Сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты.