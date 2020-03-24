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Вундервафля или братская могила? Эксперты ёмко оценили украинских "Кентавров"

24 марта 2020, 00:35  •  18 • В мире
Эксперты оценили "достижение" украинских военных - новые десантные катера "Кентавр". Бывший украинский морпех Тарас Чмут раскритиковал образец техники и назвал его "братской могилой". А председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий пренебрежительно назвал "Кентавры" вундервафлями.
Руководитель "Украинского милитарного портала" бывший украинский морпех Тарас Чмут высказался о новом десантном катере "Кентавр". По задумке он должен был стать гордостью украинского флота. Однако Тарас Чмут убеждён, что техника устарела ещё раньше, чем её выпустили. Как пишет РИА ФАН, катер должен был быть быстрым и манёвренным, однако максимальная скорость "Кентавра" - "прошлого поколения".
Претензии возникли и к боевому оснащению катера. Точность у авиационных неуправляемых ракет, которые стоят на "Кентаврах", крайне низкая. Противопульное бронирование защитит лишь от пуль, но не от снарядов. От такого типа бронирования отказались во всём мире ещё после Второй мировой войны. Кроме того, катер "отличился" неудобной конструкцией. Места для десантников мало, а для снаряжения и вовсе не предусмотрено.
"Проект вышел "тяжёлый" и несбалансированный: 32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее дойти, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием", - прокомментировал Чмут.
Председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в беседе с Nation News назвал технику вундервафлей.
"У Украины остался последний десантный корабль, а вот эти десантные катера и все их придумки - это из раздела вундевафель; так называют всё, что украинцы придумывают. Украинцы многое называют "чудо-оружием". На самом деле это всё очень маленькое, несерийное и всё в результате очень несерьёзное", - заявил эксперт.
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