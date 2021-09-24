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Вулкан пощадил дом стариков на Канарах: Снимок испанского фотографа поразил мир

24 сентября 2021, 20:15  •  200 • В мире
Испанский фотограф Альфонсо Эскалеро сделал уникальный снимок на острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов. Мир поразился: вулкан пощадил дом стариков, лава просто обошла их участок.
Ада Монникендам в 70-х переехала с семьёй из Нидерландов. На острове Пальма они открыли семейный бизнес по строительству небольших вилл. На днях, просматривая соцсети, женщина увидела снимок Альфонсо Эскалеро и узнала изображённый на нём дом, ведь она сама приложила руку к его возведению.
Участок и вилла принадлежат супругам Кок, Инге и Райнеру. С начала пандемии они находятся в Дании. Они не стали покидать родину, так как обоим за 80, просто побоялись заразиться во время путешествия. Ада позвонила хозяевам дома и рассказала, что вулкан пощадил их дом на Канарах.
"Мы все начали плакать, когда я сказала им, что их любимый дом цел. Они сказали мне: "Даже если мы не можем приехать сейчас, мы рады, что он уцелел", - приводит слова строителя издание El Mundo.
Участок в Эль-Параисо супруги Кок купили около 30 лет назад. Они приезжали в свой испанский дом несколько раз в год. Инге занималась растениями, Райнер работал с камнем. В деревушке они подружились со многими местными жителями, которые теперь потеряли абсолютно всё.
"Они не хотят ни с кем разговаривать, потому что не перестают плакать", - рассказала Ада.
Una casa se salva de milagro de ser sepultada por la lava. Fotos para la historia.

Erupción en La Palma ( Alfonso Escalero) pic.twitter.com/FufK9TODlf
— Jesús Espinosa (@_jesusespinosa_) September 21, 2021

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