Вулкан пощадил дом стариков на Канарах: Снимок испанского фотографа поразил мир

Испанский фотограф Альфонсо Эскалеро сделал уникальный снимок на острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов. Мир поразился: вулкан пощадил дом стариков, лава просто обошла их участок.

Ада Монникендам в 70-х переехала с семьёй из Нидерландов. На острове Пальма они открыли семейный бизнес по строительству небольших вилл. На днях, просматривая соцсети, женщина увидела снимок Альфонсо Эскалеро и узнала изображённый на нём дом, ведь она сама приложила руку к его возведению.

Участок и вилла принадлежат супругам Кок, Инге и Райнеру. С начала пандемии они находятся в Дании. Они не стали покидать родину, так как обоим за 80, просто побоялись заразиться во время путешествия. Ада позвонила хозяевам дома и рассказала, что вулкан пощадил их дом на Канарах.

"Мы все начали плакать, когда я сказала им, что их любимый дом цел. Они сказали мне: "Даже если мы не можем приехать сейчас, мы рады, что он уцелел", - приводит слова строителя издание El Mundo.

Участок в Эль-Параисо супруги Кок купили около 30 лет назад. Они приезжали в свой испанский дом несколько раз в год. Инге занималась растениями, Райнер работал с камнем. В деревушке они подружились со многими местными жителями, которые теперь потеряли абсолютно всё.

"Они не хотят ни с кем разговаривать, потому что не перестают плакать", - рассказала Ада.