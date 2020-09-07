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Вучича задел шутливый пост Марии Захаровой. Он не стал скрывать обиды
07 сентября 2020, 08:10 • 85 • В мире
Шутка Марии Захаровой, опубликованная на её странице в Facebook, задела не только некоторых сербских чиновников, но и самого президента Александра Вучича.
В эфире телеканала RTV сербский лидер, комментируя шутливый пост официального представителя МИД России, с сожалением отметил, что "не все ценят позицию Сербии по отношению к России".
Вучич напомнил, что он "сам защищал отношения с Россией", отказавшись подписать соглашение о покупке американского СПГ. При этом, добавил он, Сербия стала единственной страной, которая не пошла на поводу у Запада и не ввела антироссийские санкции. Не собирается Сербия и вступать в НАТО, оставаясь военно-нейтральной страной.
По его словам, само приглашение в Овальный кабинет "было честью для народа его страны.
Ранее публикацию Марии Захаровой, в которой она рядом с фотографией Александра Вучича в Овальном кабинете выложила кадр из "Основного инстинкта", раскритиковал министр обороны Сербии Александр Вулин.
Сербский министр посчитал шутку дипломата неуместной. Он напомнил, что Сербия пошла против Европы, отказавшись вводить санкции против России. Кроме того, Белград и Москва сотрудничают в военной сфере, что доказывает визит сербского министра обороны на Международные армейские игры.
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