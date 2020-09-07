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Вучича задел шутливый пост Марии Захаровой. Он не стал скрывать обиды

07 сентября 2020, 08:10  •  85 • В мире
Шутка Марии Захаровой, опубликованная на её странице в Facebook, задела не только некоторых сербских чиновников, но и самого президента Александра Вучича.
В эфире телеканала RTV сербский лидер, комментируя шутливый пост официального представителя МИД России, с сожалением отметил, что "не все ценят позицию Сербии по отношению к России".
"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощённость больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", - сказал Вучич.
Вучич напомнил, что он "сам защищал отношения с Россией", отказавшись подписать соглашение о покупке американского СПГ. При этом, добавил он, Сербия стала единственной страной, которая не пошла на поводу у Запада и не ввела антироссийские санкции. Не собирается Сербия и вступать в НАТО, оставаясь военно-нейтральной страной.
"Не будут объяснять чужой примитивизм, а проблемы с фантазией решайте, как хотите. Стулья говорят о людях, которые говорят об этих стульях", - сказал Александр Вучич.
По его словам, само приглашение в Овальный кабинет "было честью для народа его страны.
"Меня сажают на стул, мы провели откровенный разговор, в котором я защищал даже наши отношения с Китаем. Что, мне надо было сказать: "Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?" Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул? Я не мечтаю ни о креслах, ни об "Основном инстинкте", - указал сербский лидер.
Ранее публикацию Марии Захаровой, в которой она рядом с фотографией Александра Вучича в Овальном кабинете выложила кадр из "Основного инстинкта", раскритиковал министр обороны Сербии Александр Вулин.
Сербский министр посчитал шутку дипломата неуместной. Он напомнил, что Сербия пошла против Европы, отказавшись вводить санкции против России. Кроме того, Белград и Москва сотрудничают в военной сфере, что доказывает визит сербского министра обороны на Международные армейские игры.
"Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - поведал политик.

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