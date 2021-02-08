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Вучича едва не застрелили во время открытия памятника в Сербии

08 февраля 2021, 14:50  •  318 • Политика
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент помешал влиятельным мафиозным кланам
Сербский лидер Александр Вучич находился под угрозой из-за возможного покушения со стороны преступной группировки в ходе открытия памятника Стефану Немане, которое состоялось еще 27 января. Такое заявление сделал глава Управления уголовной полиции Богдан Пушич.
По словам представителя правоохранительных органов, во время торжественной церемонии было размещено более 800 бойцов сербского спецназа, следящего за безопасностью обстановки вокруг президента страны.
Ранее глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что обнаруженная у представителей одной из крупнейших ОПГ снайперская винтовка могла предназначаться для покушения на жизнь главы государства.
Также в Министерстве внутренних дел Сербии ранее заявляли, что Вучич находится под угрозой из-за объявления войны преступным кланам после крупного задержания представителей мафиозных групп из Черногории, чье давнее междоусобное противостояние достигло межгосударственных масштабов. В адрес сербского лидера и его семьи неоднократно поступали угрозы со стороны организованной преступности, передает РИА "Новости".
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него покушении в ходе избирательной кампании в республике, проходившей в 1994 году.

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