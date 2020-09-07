Вучич созвонился с Москвой после скандала со стульями. Что ответил Лавров

Пресс-служба МИД России рассказала о телефонном разговоре Вучича и Лаврова. Собеседники подвели итоги переговоров сербского лидера с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Кроме этого, была затронута тема запланированных переговоров в Брюсселе.

"В контексте сверки часов по проблеме Косово подчёркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244", - отметили в МИД РФ.

Информации о том, обсуждалась ли Лавровым и Вучичем история со стульями, вызвавшая большой общественный резонанс, нет.

Ранее стало известно о скандале со стульями. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала ироничный пост, прокомментировав фотографию встречи Вучича с Трампом. На снимке сербский президент сидит так, как будто присутствует на допросе. Захарова посоветовала в этом случае сесть так, как это делала героиня фильма "Основной инстинкт" - нога на ногу.

На этот пост отреагировал директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. На своей странице в Twitter он разместил скриншот сообщения Захаровой и отметил, что не позволит "нападать на гордую Сербию".

Мария Захарова извинилась перед Александром Вучичем за шутку, но отметила, что её слова были поняты неправильно. На самом деле речь шла о неприемлемом высокомерном отношении американцев к партнёрам.