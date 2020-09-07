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Вучич созвонился с Москвой после скандала со стульями. Что ответил Лавров

07 сентября 2020, 10:00  •  59 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич созвонился с Москвой после скандала со стульями. Стало известно, что ответил ему глава российского МИД Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД России рассказала о телефонном разговоре Вучича и Лаврова. Собеседники подвели итоги переговоров сербского лидера с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Кроме этого, была затронута тема запланированных переговоров в Брюсселе.
"В контексте сверки часов по проблеме Косово подчёркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244", - отметили в МИД РФ.
Информации о том, обсуждалась ли Лавровым и Вучичем история со стульями, вызвавшая большой общественный резонанс, нет.
Ранее стало известно о скандале со стульями. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала ироничный пост, прокомментировав фотографию встречи Вучича с Трампом. На снимке сербский президент сидит так, как будто присутствует на допросе. Захарова посоветовала в этом случае сесть так, как это делала героиня фильма "Основной инстинкт" - нога на ногу.
На этот пост отреагировал директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. На своей странице в Twitter он разместил скриншот сообщения Захаровой и отметил, что не позволит "нападать на гордую Сербию".
Мария Захарова извинилась перед Александром Вучичем за шутку, но отметила, что её слова были поняты неправильно. На самом деле речь шла о неприемлемом высокомерном отношении американцев к партнёрам.

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