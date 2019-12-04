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Вучич согласился приехать в Москву на 9 Мая

04 декабря 2019, 22:54  •  88 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение посетить торжественные мероприятия 9 Мая в Москве. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.
Также глава государства пригласил сербских военных принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщает в среду, 4 декабря, ТАСС.
«Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», — сказал Путин.
Встреча президентов России и Сербии состоялась в Сочи 4 декабря. Путин и Вучич обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.
23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Она является единственной страной, которая не вводила антироссийские санкции и никогда не голосовала против интересов России ни на одном форуме, напомнил он.

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