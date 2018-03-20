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Вучич сдаёт Косово за европейскую морковку для ослика

20 марта 2018, 10:54  •  60 • Аналитика
После встречи с помощником госсекретаря США Уэсом Митчелом в Белграде президент Сербии Александр Вучич объявил, что вопрос Косово является преградой на пути Сербии в Европу, и поэтому страна готова обсуждать возможные компромиссы.


«Какой бы небольшой и мало значимой для великих держав ни была Сербия, она может согласиться с компромиссным решением, но не может смириться с унижением собственного народа и самоуничтожением собственного государства», - с пафосом заявил Вучич.

Впрочем, представления о том, что такое унижение у сербского президента весьма своеобразные. Он начал горячо благодарить американца… за поддержку в вопросе необходимости продолжения переговоров между Белградом и Приштиной под эгидой Брюсселя. А так же за «проявленное терпение» с которой он выслушал позицию сербов, несмотря на то, что она отличается от мнения Приштины.



Если учесть, что Митчелл приехал в Белград из Косово, где объявил, что Силы безопасности Косово будут трансформированы в «армию Республики Косово», и никто не вправе против этого возражать, то слова Вучича о неготовности смириться с унижениями звучат довольно странно.

Напомним, что Белград и сербская партия в Косово «Сербский список» выступают, вернее, выступали против такой трансформации вооруженных формирований косовских сепаратистов. А представители США ранее говорили о том, что вопрос, о создание армии «Республики Косово» может быть решен только с согласия всех национальных меньшинств края. Теперь представитель госдепа отказывается от своих гарантий, а глава Сербии его за это благодарит!

В свою очередь, Уэс Митчел подтвердил то, что США поддерживают продление диалога Белграда и Приштины. «Мы хотим, что бы было найдено одно всеобъемлющее решение по Косово. Как я понимаю, это и является целью «внутреннего диалога», который инициировал президент Вучич. Мы готовы выслушать и помочь», — сказал Митчел, вполне определенно давая понять, что «всеобъемлющее решение по Косово» он ожидает именно от Белграда.

Напомним, анонсированный Вучичом «внутренний диалог» есть ни что иное, как подготовка сербского общества к сдаче Косова, в случае которого, по словам президента страны, «Все пути политического сотрудничества и экономического процветания открылись бы перед Сербией. Ворота Евросоюза тоже. В противном случае, мы будем сохранять конфликт, смысл которого сами не понимаем».

Теперь по поводу компромиссов. Речь идет не о компромиссах, а об односторонних (со стороны Сербии) уступок, и полной сдаче позиций.

Что, собственно, признает и Вучич. «Если бы они хотели выполнить свою часть договоренностей, они бы это сделали в течение пяти лет с момента их подписания, но они пальцем о палец не ударили. Я уверен, что они и не намерены что-либо делать, так как получили на это молчаливое согласие большей части международного сообщества», — сказал глава Сербии о поведении Приштины.

Зато сербское руководство убрало из Косово полицию, суд, гражданскую защиту, все органы государственной власти, то есть, пошло на нарушение суверенитета, и территориальной целостности, совершив акт государственной измены.

Вучич дает понять сербам (пока не произнося это прямо), что отказ от Косова – это необходимая цена за движение по европейскому пути. Насколько этот «дорожный налог» приемлем, судить, конечно, сербам.

Однако, есть все основания считать, что этот «европейский путь» приведет Сербию в никуда.

В январе 2018 года еврокомиссар Йоханнес Хан, отвечающий за членские заявки в Евросоюз, сообщил Reuters что Сербия и Черногория, возможно, станут полноценными членами ЕС в 2025 году. «Мы установили 2025 в качестве ориентировочной даты для Сербии и Черногории, что является реалистичным, а также очень амбициозным делом», - сказал чиновник.

Однако эксперты это «оптимизм» не разделяют, полагая, что шансы стран «Западных Балкан» ничтожно малы. Поскольку политики ЕС, столкнувшись с растущим евроскептизмом, кризисом еврозоны на 2009-2013 годы и голосованием в Великобритании по «Брексит» потеряли интерес к новым возможным членам Союза.
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Так, Le Monde, рассуждая о перспективе шести балканских стран на евроинтеграцию, констатировала, что если Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Албания и непризнанное Косово сумеют обеспечить экономический рост в 6 процентов ежегодно, то сумеют приблизиться к средним показателям по ЕС лишь к 2030 году. А если учесть, что такого роста они достичь не сумеют, то вероятность их вступления в Европейский Союз в первой половине текущего столетия стремится к нулю.

Помимо этого страны Старой Европы рассматривают Западные Балканы как источник криминала и нелегальной миграции. В первую очередь это относится к Албании и Косово, познакомивших Европу с исламским экстремизмом, а также чуть ли не монополизировавших в ней наркоторговлю и нелегальную проституцию.

Но при этом Брюссель требует от этих стран за право числиться в соискателях членства в ЕС, выполнение множества требований, в том числе крайне неприятных и обременительных.

Таких, помимо отказа от Косово, Сербия должна предоставить свою территорию для размещения мигрантов из Магриба и с Ближнего Востока. Как некогда сербскую провинцию заселяли албанцы.

Впрочем, вся история сербской «евроинтеграции» - сплошная цепь предательств интересов Сербии, ее народа, бесконечных уступок со стороны белградских властей, и невыполнение обещаний – со стороны Брюсселя.

Членство в ЕС стало подобием морковки, которую вешают перед носом ослика, чтобы он бежал за ней, таща тележку.

Маловероятно, что Вучич и его сторонники во властных структурах этого не понимают. И скорее всего, они, совершая измену своей стране, преследуют куда более реалистичные, и, скажем, так, более личные цели, нежели членство страны в ЕС.

Но весь ужас, весь трагизм ситуации заключается в том, что те, кто оплачивает услуги предателей, стремятся к уничтожению Сербии и ее народа. И надо сказать, что они серьезно приблизились к решению этой задачи.
Автор: Борис Джерелиевский

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