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Вучич рассказал, чем он отличается от Путина: "Вряд ли я смогу"

30 декабря 2021, 00:10  •  49 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, чем он отличается от русского коллеги Владимира Путина. "Вряд ли я смогу", - признался политик.
23 декабря Владимир Путин провёл традиционную пресс-конференцию, которая в этом году заняла всего 3 часа 56 минут. И это далеко не рекорд. Самое продолжительное общение с журналистами состоялось в 2008 году - 4 часа 40 минут.
Аналогичное мероприятие 29 декабря прошло и в Сербии. Александр Вучич после часа общения с журналистами рассказал, чем отличается от русского коллеги.
"У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа. Я не Путин", - произнёс сербский лидер.
Он попросил журналистов быть лаконичнее и пообещал, что ещё будет время для общения.

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