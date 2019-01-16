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Вучич признался, что постоянно консультируется с Путиным: ″Я требую у него совета, я прошу его совета″

16 января 2019, 14:54  •  68 • Политика
Сербский лидер Александр Вучич рассказал подробности своего общения с президентом России Владимиром Путиным. Он признался, что постоянно консультируется с российским главой государства и советуется. ″Я требую у него совета, я прошу его совета″, - сообщил он в интервью российскому изданию.
В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Сербию лидер страны Александр Вучич признался, что постоянно с ним консультируется по тем или иным вопросам.
″Я требую у него совета, я прошу его совета, - рассказал Вучич в интервью российскому СМИ. - Я знакомлю его с тем, что происходит, и я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда все нравится″.
Вучич полагает, что говорить Путину правду, даже когда она ему не нравится, - это то, что отличает российского лидера, и признался, что ″бесконечно благодарен″ Владимиру Владимировичу за то уважение, что он проявляет к нему.
″Он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны", - пояснил Вучич и напомнил эпизод, когда Путин удержал его от ″жестоких нападок″ на Сербию за гуманитарную помощь Сирии.
Сербский лидер рассказал, как за отправку в горячую точку круп, масла и сахара на его страну ″начались жестокие нападки″. Он тогда приехал к Путину и рассказал, что сможет послать для сирийского народа еще один или даже два самолета с гуманитарным грузом.
"Александр, не делай этого, это лишь создает тебе дополнительные проблемы", - вспоминает он слова Путина, сказанные ему тогда при встрече.
При этом Вучич подчеркивает, что его страна остается для России надежным и верным партнером. Раз дала обещание - сдерживает. В том числе, когда дело касается введения очередных антироссийских санкций США или Евросоюза. И пообещал, что Белград против Москвы рестрикции вводить не намерен.
"Я так думаю, я так работаю, и я не вру, кому-то могут не нравиться мои слова, но я думаю, что мы - надежный партнер России. Когда я говорю президенту Путину "да" - мы так и сделаем. И когда я говорю в Вашингтоне и в Брюсселе, что мы не вводили и не будем вводить санкций против России, - это правда и это справедливо", - заявил Вучич в интервью ТАСС.

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