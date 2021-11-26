Вучич остался в восторге от кнопок коммутатора Путина в Сочи

Александр Вучич. Фото: kremlin.ru

Сербский лидер был поражен, как его российский коллега одновременно ведет ряд переговоров

Президент Сербии Александр Вучич с детским восторгом рассказал о телефонном коммутаторе своего российского коллеги Владимира Путина, работу с которым он наблюдал накануне в Сочи.

По его словам, он не только сам беседовал с главой РФ, но и стал свидетелем того, как в его присутствии российский лидер параллельно разговаривал с людьми, "имеющими значительный авторитет в различных сферах в России".

"У него даже есть такая кнопка, нажимаешь на нее – и ему сразу отвечают, у нас такого нет, нажимаешь другую – отвечает другой, и так далее, третью – третий, четвертый, все ждут на линии, готовы, так что у нас все получилось обговорить", – заметил Вучич.

Ранее в СМИ появилась информация, что белградский гость подарил Путину серебряную вазу и книги. Отвечая сегодня на вопрос журналистов, что в ответ презентовала российская сторона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил кратко:

"В протокольном порядке обмен подарками был произведен", передает РИА "Новости".

Напомним, по итогам вчерашних переговоров Россия сохранила на полгода цены на газ для Сербии на уровне в $270 за тыс. куб., что уже вызвало зависть в Молдавии и Болгарии.

