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Вучич остался в восторге от кнопок коммутатора Путина в Сочи

26 ноября 2021, 22:10  •  158 • Политика
Александр Вучич. Фото: kremlin.ru
Сербский лидер был поражен, как его российский коллега одновременно ведет ряд переговоров
Президент Сербии Александр Вучич с детским восторгом рассказал о телефонном коммутаторе своего российского коллеги Владимира Путина, работу с которым он наблюдал накануне в Сочи.
По его словам, он не только сам беседовал с главой РФ, но и стал свидетелем того, как в его присутствии российский лидер параллельно разговаривал с людьми, "имеющими значительный авторитет в различных сферах в России".
"У него даже есть такая кнопка, нажимаешь на нее – и ему сразу отвечают, у нас такого нет, нажимаешь другую – отвечает другой, и так далее, третью – третий, четвертый, все ждут на линии, готовы, так что у нас все получилось обговорить", – заметил Вучич.

Ранее в СМИ появилась информация, что белградский гость подарил Путину серебряную вазу и книги. Отвечая сегодня на вопрос журналистов, что в ответ презентовала российская сторона, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил кратко:
"В протокольном порядке обмен подарками был произведен", передает РИА "Новости".
Напомним, по итогам вчерашних переговоров Россия сохранила на полгода цены на газ для Сербии на уровне в $270 за тыс. куб., что уже вызвало зависть в Молдавии и Болгарии.

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