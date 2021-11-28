Вучич остался очень доволен "красивыми подарками" от Путина

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Сербии рассказал о результатах переговоров с российским коллегой

В минувший четверг, 25 ноября, Александр Вучич и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. На повестке стояли несколько вопросов. В частности, лидеры России и Сербии обсудили поставки газа и сотрудничество в военной области. Вучич признался, что остался "очень-очень доволен" достигнутыми договоренностями.

Ведущий шоу "Москва. Кремль. Путин" не упустил возможности спросить, что подразумевал президент республики, говоря о "красивых подарках" во время переговоров с российским коллегой.

"Этого нельзя сказать... Всего доброго вам желаю!"

– ответил Вучич.

Напомним, что российская техника будет поставляться Сербии в рамках военно-технической помощи. Обсуждая этот момент в Сочи, глава Сербии поблагодарил Путина за "красивые" презенты, тем самым вызвав у президента РФ легкую улыбку.

В ходе переговоров сторонам также удалось договориться о поставках голубого топлива в республику на исключительных условиях. Ближайшие полгода Москва будет экспортировать газ в республику по крайне низкой стоимости – 270 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Вучич восхитился телефонным коммутатором Путина. Сербский президент с детским восторгом рассказал о необычной технологии, которая позволяет главе РФ поддерживать связь с нужными людьми.