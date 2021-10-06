Президент Сербии Александр Вучич назвал виновных в энергетическом кризисе в Европе.

Во время беседы с журналистами на полях саммита стран Европейского союза и Западных Балкан, который проходит в Словении, Александр Вучич высказал мнение о том, кто же виноват в газовом коллапсе, который сейчас наблюдается в Европе. По его словам, вина лежит на европейских странах, которые вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России.

Как полагает Вучич, неосмотрительность Европы приведёт к тому, что в итоге Москва станет единолично влиять на газовые цены. Он отметил, что в Европе хотели в марте, на выходе из главной волны пандемии коронавируса, поднять своё производство за счёт дешёвого газа из хранилищ, но просчитались.

"Потратили все запасы, но не подписали вовремя договоры о долгосрочных закупках газа с Россией", - сказал он.