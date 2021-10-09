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Вучич назвал причину газовой беды Европы: Надо было говорить с Россией

09 октября 2021, 19:00  •  149 • Политика
Александр Вучич назвал причину газовой беды Европы. По его мнению, странам ЕС надо было говорить с Россией и подписывать с ней договоры. Из-за того, что этого сделано не было, во многих государствах разразился топливный кризис.
Сербский президент Александр Вучич надеется, что с "Газпромом" удастся подписать контракт на поставки газа по $270 за тысячу кубометров, передаёт местное издание Tanjug.
Глава государства заметил, что с начала текущего месяца республика является транзитёром русского "голубого топлива", поскольку сырьё теперь движется из "Турецкого потока" по "Балканскому потоку" через Сербию дальше в Венгрию.
При этом в саму страну поставки газа из России по этому пути стартовали ещё в начале этого года, напомнил Вучич.
Он добавил, что сейчас нужно продлить соглашение с Москвой и добиться того, чтобы стоимость топлива сохранилась прежней, поскольку это крайне необходимо для промышленности государства.
Кроме того, лидер Сербии объяснил, почему многие страны ЕС сегодня переживают настоящий газовый кризис:
Потому что вовремя не заключили контракты с Россией.

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