Вучич назвал причину газовой беды Европы: Надо было говорить с Россией

Александр Вучич назвал причину газовой беды Европы. По его мнению, странам ЕС надо было говорить с Россией и подписывать с ней договоры. Из-за того, что этого сделано не было, во многих государствах разразился топливный кризис.

Сербский президент Александр Вучич надеется, что с "Газпромом" удастся подписать контракт на поставки газа по $270 за тысячу кубометров, передаёт местное издание Tanjug.

Глава государства заметил, что с начала текущего месяца республика является транзитёром русского "голубого топлива", поскольку сырьё теперь движется из "Турецкого потока" по "Балканскому потоку" через Сербию дальше в Венгрию.

При этом в саму страну поставки газа из России по этому пути стартовали ещё в начале этого года, напомнил Вучич.

Он добавил, что сейчас нужно продлить соглашение с Москвой и добиться того, чтобы стоимость топлива сохранилась прежней, поскольку это крайне необходимо для промышленности государства.

Кроме того, лидер Сербии объяснил, почему многие страны ЕС сегодня переживают настоящий газовый кризис: