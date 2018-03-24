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Вучич: ЕС поощряет наглые выходки Косово
24 марта 2018, 12:24 • 66 • В мире
Сербский лидер Александр Вучич обвинил Евросоюз в невыполнении Брюссельских соглашений.
О том, что ЕС не выполняет Брюссельские соглашения, рассказал президент Сербии Александр Вучич. В частности, он заявил, что в настоящее время ЕС не выполняет обязательства в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов.
Также Вучич ответил на издевательское высказывание премьер-министра Косова. Напомним, Рамуш Харадинай заявил, что "не успел прочитать" Брюссельское соглашение. Вучич отметил, что ЕС закрывает глаза на подобные жесты со стороны Косово.
"Данное высказывание - это оскорбление здравого смысла, таким образом ЕС поощряет выходки Приштины", - сказал Вучич.
Напомним, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что все "ожидания ЕС по поводу независимости Косова" - это в высшей степени лицемерие.
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