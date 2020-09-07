Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" п...
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Главная / Политика

Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету

07 сентября 2020, 01:45  •  84 • Политика
Как считает эксперт по этикету Альбина Холгова, президент Сербии Александр Вучич допустил ошибку на встрече с главой США Дональдом Трампом.
Во время визита в Белый дом президент Сербии Александр Вучич допустил ошибку. Об этом телеканалу "360" заявила эксперт по деловому этикету Альбина Холгова.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом Мария Захарова сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт".
Как отметила Холгова, в любой ситуации политикам стоит держать спину прямой. Иначе может сформироваться негативный образ человека у СМИ и общественности.
При этом не исключено, что Трамп пытался унизить Вучича, поэтому последний сидел так далеко от стола. Впрочем, это могло быть связано и с коронавирусом.
"Стол президента США настолько глубокий, что вот этого расстояния хватило бы, чтобы выдержать дистанцию. Глядя на эти снимки, приходит мысль, что это всё-таки намеренный жест", - считает эксперт.
Отметим, что высмеявшая ситуацию пресс-секретарь МИД Мария Захарова отказалась комментировать критику в свой адрес со стороны сербских политиков, недовольных шутливой публикацией про Вучича.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
06 сентября 2020, 16:35
Конец Пакс Американа: Экономика Украины уже в руинах. На очереди Европа?
06 сентября 2020, 18:25
"Зелёные" Зеленского в агонии: Мэра Днепра атаковали зелёнкой
06 сентября 2020, 16:35
Вассерман заявил о главном интересе Польши в поддержке протестов в Белоруссии
06 сентября 2020, 20:15
Берлин тормозит: Захарова вернула претензию МИД Германии о Навальном
06 сентября 2020, 20:15
Сербский чиновник пристыдил Захарову за фото со стульями, но перепостил его
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
01 сентября 2020, 22:55
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.