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Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету
07 сентября 2020, 01:45 • 84 • Политика
Как считает эксперт по этикету Альбина Холгова, президент Сербии Александр Вучич допустил ошибку на встрече с главой США Дональдом Трампом.
Во время визита в Белый дом президент Сербии Александр Вучич допустил ошибку. Об этом телеканалу "360" заявила эксперт по деловому этикету Альбина Холгова.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом Мария Захарова сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт".
Как отметила Холгова, в любой ситуации политикам стоит держать спину прямой. Иначе может сформироваться негативный образ человека у СМИ и общественности.
При этом не исключено, что Трамп пытался унизить Вучича, поэтому последний сидел так далеко от стола. Впрочем, это могло быть связано и с коронавирусом.
"Стол президента США настолько глубокий, что вот этого расстояния хватило бы, чтобы выдержать дистанцию. Глядя на эти снимки, приходит мысль, что это всё-таки намеренный жест", - считает эксперт.
Отметим, что высмеявшая ситуацию пресс-секретарь МИД Мария Захарова отказалась комментировать критику в свой адрес со стороны сербских политиков, недовольных шутливой публикацией про Вучича.
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