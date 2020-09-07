Вучич допустил ошибку на встрече с Трампом - эксперт по этикету

Во время визита в Белый дом президент Сербии Александр Вучич допустил ошибку. Об этом телеканалу "360" заявила эксперт по деловому этикету Альбина Холгова.

Ранее в Сети появилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом Мария Захарова сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт".

Как отметила Холгова, в любой ситуации политикам стоит держать спину прямой. Иначе может сформироваться негативный образ человека у СМИ и общественности.

При этом не исключено, что Трамп пытался унизить Вучича, поэтому последний сидел так далеко от стола. Впрочем, это могло быть связано и с коронавирусом.

"Стол президента США настолько глубокий, что вот этого расстояния хватило бы, чтобы выдержать дистанцию. Глядя на эти снимки, приходит мысль, что это всё-таки намеренный жест", - считает эксперт.

Отметим, что высмеявшая ситуацию пресс-секретарь МИД Мария Захарова отказалась комментировать критику в свой адрес со стороны сербских политиков, недовольных шутливой публикацией про Вучича.