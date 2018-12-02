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«Втянуть в войну с Россией»: в ФРГ рассказали о планах Киева

02 декабря 2018, 15:24  •  117 • Война
Украинские власти пытались втянуть Германию в войну, рассказал бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV. Об этом дипломат сообщил в ходе обсуждения военного столкновения украинских и российских судов в Керченском проливе, передает ФАН.
«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — сказал политик.
Он также выразил надежду на то, что канцлеру Ангеле Меркель ФРГ удастся «подтолкнуть стороны к нормализации отношений».
Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин дал канцлеру Германии Ангеле Меркель исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе.
Разговор двух лидеров состоялся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. По словам Пескова, подобного рода разъяснения Путин дал и на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он действительно нарисовал», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что
Меркель «говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации». В то же время слово «посредничество» не произносилось.
«Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех — способствовать разрешению этой ситуации», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также заметил, что лидеры других стран «слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине», а Макрон и Меркель интересовались у Путина перспективами освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Российский лидер «разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время». Песков особенно подчеркнул, что моряки не являются «пленными».
«Нет войны, во-первых. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили», — заметил он.
«Все мы являлись свидетелями официальных заявлений в Киеве о том, что они хотят уничтожить мост через Керченский пролив. Были такие заявления официальные? Были. И на фоне этих заявлений мы с вами видим — военные корабли украинского флота, вошедшие в территориальные воды России и предпринимающие там провоцирующие действия», — отметил представитель Кремля.
Утром в воскресенье, 25 ноября,
украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу.
ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям, передает НСН.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки были арестованы и признались в сознательной провокации.
Комментируя инцидент, Владимир Путин предположил в своем выступлении на форуме «Россия зовет!», что провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе украинского лидера Петра Порошенко.
Европейцы обсуждают статьи в своей прессе об инциденте в Чёрном море
После произошедшего министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях. По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога». Дипломат также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может закрыть украинские порты для российских судов — соответствующее решение украинские власти обсуждают со своими международными партнерами. Он также выразил надежду на то, что зарубежные партнеры Украины усилят антироссийские санкции.

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