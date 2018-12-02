|
«Втянуть в войну с Россией»: в ФРГ рассказали о планах Киева
02 декабря 2018, 15:24 • 117 • Война
Украинские власти пытались втянуть Германию в войну, рассказал бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV. Об этом дипломат сообщил в ходе обсуждения военного столкновения украинских и российских судов в Керченском проливе, передает ФАН.
«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — сказал политик.
Он также выразил надежду на то, что канцлеру Ангеле Меркель ФРГ удастся «подтолкнуть стороны к нормализации отношений».
Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин дал канцлеру Германии Ангеле Меркель исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе.
Разговор двух лидеров состоялся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. По словам Пескова, подобного рода разъяснения Путин дал и на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он действительно нарисовал», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что
Меркель «говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации». В то же время слово «посредничество» не произносилось.
«Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве, но желание всех — способствовать разрешению этой ситуации», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков также заметил, что лидеры других стран «слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине», а Макрон и Меркель интересовались у Путина перспективами освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Российский лидер «разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время». Песков особенно подчеркнул, что моряки не являются «пленными».
«Нет войны, во-первых. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили», — заметил он.
«Все мы являлись свидетелями официальных заявлений в Киеве о том, что они хотят уничтожить мост через Керченский пролив. Были такие заявления официальные? Были. И на фоне этих заявлений мы с вами видим — военные корабли украинского флота, вошедшие в территориальные воды России и предпринимающие там провоцирующие действия», — отметил представитель Кремля.
Утром в воскресенье, 25 ноября,
украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу.
ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям, передает НСН.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки были арестованы и признались в сознательной провокации.
Комментируя инцидент, Владимир Путин предположил в своем выступлении на форуме «Россия зовет!», что провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе украинского лидера Петра Порошенко.
После произошедшего министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях. По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога». Дипломат также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может закрыть украинские порты для российских судов — соответствующее решение украинские власти обсуждают со своими международными партнерами. Он также выразил надежду на то, что зарубежные партнеры Украины усилят антироссийские санкции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 ноября 2018, 03:39
|
28 ноября 2018, 15:24
|
29 ноября 2018, 09:24
|
28 ноября 2018, 04:09
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 05:12
|
26 ноября 2018, 06:39