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«Втягивают себя в гонку вооружений»: с чем может быть связан потенциальный отказ США от продления СНВ-III

08 декабря 2018, 01:09  •  62 • В мире
Вашингтон может готовить почву для развала договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова главы Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда. С точки зрения американского генерала, из-за того что Москва якобы не соблюдала договор РСМД, продление СНВ-III поставлено под вопрос. По словам экспертов, процесс выхода Соединённых Штатов из международных соглашений был запущен ещё в начале 2000-х, когда американская сторона в одностороннем порядке прекратила своё участие в договоре по ПРО. Политологи считают, что последние действия США на международной арене могут быть следствием внутриполитического кризиса.
 
Американская баллистическая ракета Trident © navy.mil
 

Вашингтон своими действиями по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) готовит почву для развала переговоров по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением 7 декабря выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ.

«Да, я видел заявление, что если ДРСМД прекратит свое существование, то СНВ-III будет под большим вопросом​​​. Создаётся впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы и этот документ в итоге развалить», — сказал Лавров.

Ранее о возможности отказа Белого дома продлевать действие СНВ-III заявил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

«Мне очень сложно представить, что может быть достигнут прогресс в вопросе продления договора по СНВ-III, если в его основе будет лежать несоблюдение ДРСМД», — отметил американский военачальник на конференции в Вашингтоне.

Лавров, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД, подчеркнул, что российская сторона передавала США предложения по её разрешению, в том числе на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Также аргументы Москвы были представлены на встрече главы российского МИД с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Предложения о том, чтобы начать серьёзный честный профессиональный диалог по вопросам ДРСМД, по вопросам выполнения договора СНВ, и ряд других предложений о том, как мы должны рассматривать проблемы в сфере стратегической стабильности. Никакого ответа от американцев не поступало. Мы им периодически напоминаем об этом, но у них ответ один: «Вы должны исправить свои ошибки, устранить те нарушения, которые вы допускаете», — отметил Лавров.

Договор СНВ-III в 2010 году подписали 44-й президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства. Срок действия документа истекает в 2021 году. Он предусматривает взаимное сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а межконтинентальных ракет-носителей, баллистических ракет для подводных лодок и бомбардировщиков — до 700 единиц.

  • Сергей Лавров
  • Reuters
  • © Alessandro Garofalo

В ходе своего выступления Сергей Лавров также подчеркнул, что Вашингтон не предоставил никаких документов, которые бы подтверждали нарушение Москвой ДРСМД. Министр добавил, что Россия ожидает этих данных, чтобы продолжить серьёзный и профессиональный разговор в этом направлении.

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«Мы ещё раз напоминаем, что когда США несколько лет назад начали нас обвинять в нарушении договора, то делали это голословно. Из США пришлось буквально клещами вытягивать хоть какую-то информацию, которая позволила бы нам понять, о чем они говорят. В итоге они назвали конкретную ракету 9М729, стали утверждать, что она была испытана в такие-то дни на таком-то полигоне на дальность, запрещённую договором. Наши данные говорят об обратном: ракета была испытана на разрешённую документом дальность и в условиях, предусмотренных ДРСМД», — сказал глава российского МИД.

Ранее замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон выступила с заявлением, в котором призвала Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать дальность полёта таким образом, чтобы она не нарушала ДРСМД.

«Внутриполитический кризис»

 

Если американцы выйдут из ДРСМД, то и договор СНВ-III окажется в крайне подвешенном состоянии, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«В случае, если события будут развиваться по такому сценарию, последствия будут крайне негативными не только для безопасности как России, так и США, но для международной стабильности в целом», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Батюк добавил, что возможный выход Вашингтона из ДРСМД и СНВ-III станет «сильнейшим ударом» по системе ядерного нераспространения во всём мире.

«Если сверхдержавы так себя ведут, нарушают свои обязательства по ограничению и сокращению ядерных вооружений, то почему страны, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, должны его соблюдать? Многие из них являются пороговыми странами, десятки государств обладают необходимыми финансовыми и технологическими ресурсами, чтобы создать собственный ядерный потенциал», — пояснил эксперт.

Батюк считает, что последние действия Вашингтона на международной арене стали следствием внутриполитического кризиса в Соединённых Штатах.

«Те вопросы, которые ранее были объектом двухпартийного консенсуса, республиканцев и демократов, например, вопросы стратегической стабильности, стали объектом межпартийной борьбы. Это очень плохо и для США, и для всего мира», — добавил Батюк.

  • Джозеф Данфорд
  • AFP
  • © MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Выход из СНВ-III не даст никаких преимуществ ни Вашингтону, ни Москве, а только ухудшит ситуацию в глобальном плане, подчеркнул в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Доводы России вряд ли будут услышаны американцами. Как справедливо отметил президент Владимир Путин, в бюджете были заложены деньги на разработку ракет, когда Белый дом ещё и не заявлял о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил он.

Исторические предпосылки

Михайлов считает, что процесс выхода Вашингтона из международных соглашений начался ещё в начале 2000-х годов, когда Соединённые Штаты в одностороннем порядке покинули Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

«Этот шаг нарушил все консенсусные точки, достигнутые по итогам холодной войны. Американцы втягивают себя в гонку вооружений, причём в одностороннем порядке. Россия, распланировав гособоронзаказ до 2025 года, больше денег выделять не намерена», — пояснил Михайлов.

По его мнению, Москва и Вашингтон сейчас находятся в состоянии «новой холодной войны».

«Даже не выходя из договора, США делают что хотят: испытывают новые ракеты, увеличивают свой ядерный потенциал. Надеяться на то, что американская сторона будет соблюдать международные соглашения, нет никакого смысла. Они их уже неоднократно нарушали, выходили из них в одностороннем порядке», — отметил Михайлов.

Политолог считает, что администрации Трампа выгоден разрыв любых соглашений, так как они ограничивают возможности военно-индустриального комплекса США. Этим же мотивированы и высказывания Данфорда по поводу возможного выхода из СНВ-III, считает Михайлов.

«Данфорду как представителю ведомства, которое выбивает деньги на оружие, как никому выгодно создавать напряжённость, чтобы добиться ещё большего финансирования», — заключил эксперт.

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