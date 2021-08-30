ВЦИОМ выпустил "неожиданный результат опроса" об электронном голосовании в Москве

ВЦИОМ провёл исследование отношения москвичей к электронному голосованию. Был опубликован "неожиданный результат опроса", о чём говорят сами авторы исследования.

Каждый второй избиратель в Москве допускает участие в голосовании на выборах в дистанционном режиме, сообщает ВЦИОМ, добавляя, что публикует "неожиданный результат опроса". О системе онлайн-голосования знают 63 процента респондентов, а 31 процент - "что-то слышали".

На сегодня электронно успели проголосовать лишь 17 процентов москвичей. Однако желание принять участие в голосовании именно онлайн озвучили 49 процентов респондентов. Интересно, что в мае таких было лишь 42 процента.

У большинства участников исследования позитивный опыт онлайн-голосования. Отрицательно о системе отозвались только 9 процентов опрошенных, одобрительно - 57 процентов, остальные говорят о нейтральной позиции.

Систему электронного голосования московские респонденты назвали удобной, поскольку имеет место свобода выбора и времени голосования. Люди экономят время благодаря быстроте процедуры, а также её лёгкости и доступности. Кроме того, предусмотрен вопрос безопасности от заражения вирусом.

Люди, опасающиеся дистанционного электронного голосования (ДЭГ), на самом деле боятся, что не разберутся в системе, выяснили авторы исследования. Люди полагают, что ДЭГ - это технически сложно, поэтому справиться не получится. Такой позиции придерживаются 28 процентов респондентов.

В действительности система ДЭГ очень проста. Чтобы принять участие в голосовании, достаточно иметь полную учётную запись на mos.ru. Подать заявление на ДЭГ можно за минуту.