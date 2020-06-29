Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В России

ВЦИОМ: Три четверти проголосовавших россиян к вечеру воскресенья сказали «да» поправкам в Конституцию

29 июня 2020, 11:25  •  109 • В России

Экзитполы в течении четырех дней Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил в 25 субъектах Российской Федерации на 800 участках для голосования. Интервьюеры ВЦИОМа опрашивали граждан на выходе с участков.

Опрос был, конечно же, анонимный. И вопрос задавался всего один: как респондент проголосовал по поправкам в основной закон страны — «За» или «Против»?

Более двух третей граждан, к которым обратились сотрудники социологической службы, согласились ответить на вопрос. При этом 29.4% отказались. Интересно, что число тех, кто готов был ответить, росло ото дня ко дню — с 68.6% 25 июня до 72% 28 июня.

Среди опрошенных в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации высказалось 76% наших сограждан.

23,6 % респондентов завили, что они высказались против изменений в основной закон.

0.4% признались, что испортили бюллетень.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
28 июня 2020, 12:25
Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией
29 июня 2020, 10:25
Военный эксперт рассказал о полете Су-57 «роем» в Сирии
28 июня 2020, 20:25
Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно
28 июня 2020, 13:55
«Прошли ситуации, когда была крайняя опасность»: Собянин оценил обстановку в Москве после снятия ограничений по COVID-19
28 июня 2020, 16:25
Мария Захарова — о сносе памятнику Коневу: Это и грязная война, и грязная возня
28 июня 2020, 14:25
Владимир Путин: Я сдаю тест на коронавирус раз в три дня. Слава богу, все отрицательные
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, прост...
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС раз...
29 июня 2020, 01:00
Русский полководец заставил американцев изменить Coca-Cola: Пендерграст раскрыл неизв...
29 июня 2020, 07:00
Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
29 июня 2020, 01:00
Лучше, чем у Порошенко, но: Рейтинг Зеленского упал до рекордных значений
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
25 июня 2020, 20:25
Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.