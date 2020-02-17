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ВЦИОМ: послание президента привело к росту рейтингов органов власти

17 февраля 2020, 15:39  •  35 • Политика

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию привело к повышению рейтингов органов власти, наибольшую поддержку в обществе встречают социальные инициативы главы государства. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью, опубликованном в понедельник на сайте центра.

Федоров отметил, что после "остросоциального и яркого" послания Федеральному собранию фиксируется тенденция "к повышению рейтингов практически всех органов власти, но в первую очередь президента". "Пока мы видели позитивный всплеск, продолжится ли дальше повышение или рейтинги закрепятся на достигнутом уровне, будет зависеть от того, будет ли провозглашенный курс поддержан реальными действиями правительства, ощутят ли люди улучшение ситуации в экономике, в зависимости от этого они и будут отвечать на наши вопросы", - уточнил он.

"Если говорить о предложениях, с которыми президент выступил, то наибольшую поддержку имеют инициативы социального плана. Те, которые связаны с поддержкой со стороны государства многодетных семей и тех, кто решил завести ребенка, а также все, что связано с социальными гарантиями", - пояснил гендиректор ВЦИОМ.

Что касается предложенных Путиным "политических поправок" в Конституцию РФ, то, считает Федоров, о них "люди пока знают меньше и не очень в них разбираются". По его данным, "наибольший резонанс среди них (изменений в основной закон - прим. ТАСС) вызвало предложение о приоритете российской конституции над международными обязательствами".

"Пока еще идет процесс осознания и осмысления", - полагает Федоров. По его мнению, если всероссийское голосование по изменениям в конституцию запланируют на апрель, то остающихся до него двух месяцев "будет достаточно, чтобы донести до людей всю необходимую информацию". "А дальше уже выбор за ними", - заключил руководитель ВЦИОМ.

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