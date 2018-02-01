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ВЦИОМ: Голосовать за Путина готовы почти 70% россиян

01 февраля 2018, 09:09  •  92 • В России

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежий предвыборный рейтинг. Социологи спросили россиян, за кого бы они проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Всего принять участие в голосовании намерены 71% россиян (в конце декабря о том, что они «точно пойдут» на выборы, говорили 63% россиян).

А предпочтения россиян распределились вот так:

Голосовать за Путина готовы почти 70% россиянФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вот как комментируют итоги опроса ВЦИОМ эксперты.

Алексей Мартынов политолог:

- В течение месяца рейтинг Путина колебался от 72% на 2% вверх, достигая почти 75 и на 2% вниз до 69, 9%. Но не это самое важное в представленных ВЦИОМ цифрах. Основное это то, что выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет. Таким образом очевидно, что призывы к бойкоту выборов не достигают никакого результата. Так называемые "электоральные забастовки" приводят к противоположному результату. Люди проявляют все больший и больший интерес к выборам. И вот это действительно важно и значимо!

Екатерина Соколова, политолог:

- Некоторое падение рейтингов провластных политиков в январе месяце - это социологически подтверждаемая многолетним наблюдением норма. Каждый год "первые" январские рейтинги дают власти голосов несколько меньше - чем последние декабрьские. Объяснение этому не политическое. А - скорее - бытовое. В декабре люди радуются предстоящим праздникам, предвкушают долгие новогодние каникулы. В январе - напротив - впереди большая работа и долгая зима. Конечно же эта ежегодная "аномалия" не имеет политической природы и "исправляется" уже в февральских и мартовских рейтингах.

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