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ВЦИОМ: большинство россиян готовы проголосовать за обновление Конституции

12 марта 2020, 18:00  •  15 • В России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, которое показывает отношение граждан к изменениям в Конституции страны.

Это не первый опрос: с 6 марта число россиян, которые собираются проголосовать за обновление Конституции выросло на 22 процента.

- 64% россиян готовы проголосовать за предложенные изменения в Конституцию. А 87% граждан уже информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет 22 апреля. Дату голосования назвал каждый второй, - отмечается в исследовании ВЦИОМ.

Примечательно, что большинство (73%) респондентов упоминают предложение Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.

Отмечается, что свое участие в голосовании подтвердили 69% опрошенных. И этот показатель за неделю вырос на 3%.

Напомним, Госдума и Совет Федерации одобрили Закон о поправке к Конституции. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, защищает институт семьи, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Однако, действующий глава государства после обновления Конституции сможет вновь баллотироваться на пост президента.

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