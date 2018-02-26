ВЦИОМ: агитационные материалы Путина лидируют в списке понравившихся избирателям

• 126 • Политика

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Менее половины участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), видели агитационную продукцию кандидатов на пост президента РФ. Тем, кто с ней знаком, больше всего понравилась предвыборная агитация действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения. Это следует из результатов исследования ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В ходе опроса, проведенного 18-19 февраля, россиянам задавался вопрос, видели ли они в последнее время предвыборную агитацию кандидатов, и, если видели, то понравилась ли она.

Материалы опроса свидетельствуют, что стартовавшую 17 февраля агитацию кандидатов в СМИ видели менее половины респондентов. Так, агитацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского видели 45% опрошенных, Владимира Путина - 42%, телеведущей, кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак - 41%. Меньше всего "зрителей" - 12% респондентов - оказалось у лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, далее следуют агитация главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина (15%), бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова (18%), кандидата "Яблока" Григория Явлинского (32%), выдвиженца КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина (35%).

Наибольшее число положительных откликов получила агитация Путина. "Агитационную кампанию Владимира Путина видели 42% граждан нашей страны, из них положительные оценки дали 33% (максимум среди кандидатов) и только 4% сказали, что материалы и выступления в рамках кампании им не понравились", - отмечается в материалах ВЦИОМ.

Из видевших агитацию Жириновского положительно охарактеризовали ее 19%, столько же признались, что она им не понравилась. Агитация Собчак вызвала наибольшее количество негативных откликов: из видевших ее "36% (максимальное отрицательное значение) сообщили, что [агитационная] кампания им не понравилась, 3%, напротив, оценили кампанию положительно", указывается в релизе ВЦИОМ. Далее по количеству отзывов со знаком минус следует агитация Явлинского: его агитационным материалам и выступлениям "отрицательные оценки дали 24%, положительные - только 4%" из 32% видевших эту продукцию.

Из видевших агитацию Грудинина 18% сказали, что она им не понравилась, 10% - что понравилась. У Титова это соотношение составляет 10% и 4%, у Сурайкина - 10% и 2%, у Бабурина - 6% и 3%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 февраля 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.