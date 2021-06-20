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Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка

20 июня 2021, 03:55  •  143 • Политика
В Польше уверовали в неотвратимость "вторжения России". Оно ещё даже не началось, а страна уже потеряла два танка.
Многие в Польше до сих пор живут в 1939 году и искренне верят в неизбежное "вторжение России" и "предательство Запада". Об этом пишет газета Myśl Polska, комментируя реакцию польских аналитиков, политиков и журналистов на переговоры президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом.
Издание отмечает, что как только между Москвой и Вашингтоном намечается перспектива восстановления отношений, в Польше сразу начинают бить тревогу и кричать о "вторжении России" и "предательстве Запада". Встреча Путина и Байдена в Женеве не стала исключением.
Иногда это является проявлением глупости, иногда - искренним убеждением, а иногда - проплаченными словами,
- пишет Myśl Polska.
При этом Польша и безо всякого вторжения несёт потери в военной технике. В субботу, 19 июня, в стране сгорели и более непригодны к эксплуатации два боевых танка Т-72М1. Это произошло во время их транспортировки после завершения крупных региональных учений "Dragon-2021". Трейлеры, которые перевозили технику, столкнулись на трассе А6. Пострадавших среди людей - нет.

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