Китаевед Николай Вавилов отмечает, что британский флот, вероятно, предпримет провокацию в акватории КНР.

Британский эсминец Defender, отогнанный от наших морских рубежей на этой неделе, может повторить провокацию. Но не с нами, а уже с Китаем. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился китаевед Николай Вавилов.

"Вероятно, британский флот планирует аналогичные провокации в акватории КНР", - отметил он.

Ту же версию озвучивает и англоязычный Би-би-си. В статье на сайте канала говорится, что ударные силы британского флота вскоре направятся на восток, к Южно-Китайскому морю.

"Там, вместе с другими странами, он будет оспаривать притязания Китая на обширную спорную территорию моря, граничащую с несколькими странами", - говорится в материале. Автор полагает, что все будут смотреть "с замиранием", когда авианосный отряд Великобритании пройдёт через Южно-Китайское море.

Ранее СМИ сообщали, что устроивший провокацию HMS Defender после инцидента в Чёрном море прибыл в порт грузинского Батуми.

Напомним, что после инцидента с британским эсминцем в Лондоне попробовали сделать вброс, что корабль не отгоняли предупредительными выстрелами. Ту же версию изложил и Пентагон. Однако эти манипуляции были моментально развенчаны ФСБ России, которая выложила запись, как "британца" выпроваживали из наших вод.