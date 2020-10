Вторым номером: как Майк Пенс и Камала Харрис могут повлиять на результаты президентских выборов в США • 68 • В мире Дебаты вице-президента США Майка Пенса и претендента на этот пост от Демпартии Камалы Харрис пройдут в ночь на 8 октября в Солт-Лейк-Сити. В преддверии встречи Пенс заявил, что ставки на этих выборах «как никогда высоки». Харрис же раскритиковала главу Белого дома и его команду за неспособность справиться с эпидемией коронавируса и пообещала избирателям «бесплатное тестирование на COVID‑19, лечение и вакцинирование для всех». Аналитики прогнозируют, что Пенс и Харрис попытаются «максимально дискредитировать друг друга и зачистить те хвосты, которые остались после президентских дебатов». Вице-президент США Майк Пенс и претендент на этот пост от Демпартии Камала Харрис Reuters Вице-президент США Майк Пенс и претендент на этот пост от Демпартии сенатор Камала Харрис проведут дебаты в Университете Солт-Лейк-Сити 7 октября в 21:00 (8 октября в 04:00 мск). В преддверии мероприятия Пенс заявил журналистам, что «ставки на этих выборах как никогда высоки». «Никогда прежде выбор не был столь очевиден. Я с нетерпением жду возможности обратиться к американскому народу и рассчитываю, что президент Дональд Трамп останется в Белом доме ещё на четыре года», — отметил он. “The stakes in this election have never been higher. The choice has never been clearer. I look forward to the opportunity to take our case to the American people and four more years of President Donald Trump in the White House.” -@Mike_Pencepic.twitter.com/wrqgwzUuNM — GOP (@GOP) October 6, 2020 При этом Камала Харрис перед дебатами напомнила избирателям о темах, на которых демократы фокусируются в рамках политической гонки, — это здравоохранение, борьба с климатическим кризисом, расовая справедливость и другие. Также она раскритиковала главу Белого дома и его кабинет за неспособность справиться с эпидемией коронавируса. «Администрация Трампа не сумела решить проблему с COVID-19, и теперь за это расплачиваются наши школьники и студенты. К первому дню нашей работы вместе с Джо Байденом мы подготовим план по возобновлению работы школ и обеспечению безопасности детей и учителей», — сообщила она в Twitter. The Trump administration failed to address COVID-19, and now our students are paying the price. @JoeBiden and I will be ready on day 1 with a roadmap for reopening our schools and keeping kids and educators safe.https://t.co/2SQJipqzBj — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 6, 2020 По словам Харрис, их с кандидатом в президенты США от Демпартии план по «установлению контроля над ситуацией с коронавирусом включает бесплатное тестирование на COVID-19, лечение и вакцинирование для всех». Кроме того, американский сенатор пообещала построить с Байденом «экономику, которая работает для среднего класса, а не только для богатых со связями». Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на комиссию по проведению дебатов, Пенс и Харрис на предстоящем мероприятии будут разделены плексигласовым заграждением. Также между кандидатами будет соблюдаться дистанция около 3,6 м. Отмечается, что такое решение было принято на фоне заболевания Дональда Трампа СOVID-19, о чём стало известно после дебатов с Джо Байденом. Болезнь Трампа Напомним, 2 октября президент США рассказал, что у него диагностирована коронавирусная инфекция. Уже на следующий день глава Белого дома сообщил о своей госпитализации, уточнив, что он находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида под наблюдением медперсонала и чувствует себя хорошо. Спустя три дня после госпитализации американский лидер выложил в Twitter видео своего возвращения в Белый дом из больницы. pic.twitter.com/Sn4yTTg8eB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020 Он также записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя лучше, и призвал американцев не бояться коронавируса и не позволять ему доминировать в их жизни. Кроме того, глава Белого дома в одном из своих твитов пообещал скоро вернуться к участию в предвыборной кампании. Он также обвинил СМИ в публикации «фейковых опросов». Как сообщил CNN представитель штаба Трампа Тим Мертау, Трамп намерен участвовать в дебатах со своим оппонентом Байденом 15 октября. Президент США Дональд Трамп

© Jonathan Ernst В свою очередь, кандидат в президенты от Демпартии сообщил, что готов к очному проведению дебатов, если специалисты посчитают это безопасным для здоровья. Как отмечает газета The New York Post, не менее 12 человек из числа сотрудников аппарата Белого дома и связанных с Трампом лиц также заболели COVID-19. Среди них — пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани и советница президента США Хоуп Хикс. Пенс против Харрис Действующий вице-президент США в конце августа принял номинацию Республиканской партии в качестве кандидата на этот пост на грядущих выборах. В свою очередь, Демократическая партия утвердила своим кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис, которая также приняла это назначение. В прошлом году Харрис выставила свою кандидатуру на выборах от демократов. Чтобы укрепить свои позиции в гонке, она сделала ставку на жёсткую критику в адрес Джо Байдена. Такой подход она продемонстрировала, в частности, во время первых дебатов среди кандидатов от Демпартии, прошедших в июне 2019-го. Тогда Харрис обвинила бывшего вице-президента в сотрудничестве с теми, кто выступал за расовую сегрегацию. В избирательном штабе Байдена такой выпад посчитали переходом на личности. Но в конечном итоге Харрис выбыла из предвыборной гонки, сославшись на финансовые трудности, сопровождавшие её кампанию. А в августе 2020-го Байден выбрал сенатора от штата Калифорния кандидатом в вице-президенты. Своё удивление этим фактом выразил Дональд Трамп, указав на то, что за плечами Харрис — «леворадикальные провалы и слабый результат на праймериз демократов». Также американский лидер добавил, что политик неуважительно вела себя по отношению к Байдену и говорила о нём «ужасные вещи». «Никто, даже я, не высказывался о Медленном Джо более язвительно или высокомерно, чем она, но, согласно опросам, рейтинг её поддержки быстро скатился почти до нуля. Плохо!» — написал Трамп в Twitter. Праймериз в США, штат Огайо

© Paul Vernon «Максимально дискредитировать друг друга» Как пояснил директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, дебаты действующего вице-президента и кандидата на его пост важны, поскольку «активность этих фигур так или иначе может повлиять на исход предвыборной гонки». Протестующих в Бишкеке подстёгивают воззваниями: "Весь мир будет Кыргызстан" «Демпартия и республиканцы делают ставку на то, что их представители будут способствовать сплочению электората. Например, демократы не едины, они составляют различные группировки: сам Байден принадлежит к умеренному крылу этой партии, а Харрис считается леволиберальным радикалом. И, принимая решение о привлечении её к кампании, Демпартия руководствовалась тем, что она может привлечь на сторону Байдена леволиберальную часть американского электората», — пояснил собеседник RT. В то же время личность Пенса и его имидж «призваны уравновесить импульсивный стиль ведения политических дел Трампа», уточнил Гарбузов. Эксперт добавил, что в американской политике роль вице-президента может быть разной в зависимости от того, какие цели ставит перед собой американский лидер. «Глава Белого дома, победивший на выборах, может удерживать вице-президента и давать возможность выполнять только конституционные обязанности или же, наоборот, выдвигать его на первый план, поручая решение важных задач или назначая его председателем определённых спецкомиссий. Например, в нынешнем тандеме ведущий в паре — Трамп», — сказал аналитик. В свою очередь, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев спрогнозировал, что на предстоящем раунде дебатов «стороны будут пытаться максимально дискредитировать друг друга и зачистить те хвосты, которые остались после президентских дебатов». «Трамп тогда прижал Байдена по ряду важнейших аспектов и заставил его стушеваться. В частности, глава Белого дома поинтересовался у него о планах относительно Верховного суда и о деятельности его сына, на что Байден не смог найти аргументов. По этим же темам, возможно, пройдётся и Пенс, добавив ко всему прочему внешнеполитические вопросы, которые сейчас Трамп не затрагивает из-за изоляции», — сообщил эксперт в разговоре с RT. Большая печать президента США

© Tom Brenner Также действующий вице-президент может задать Харрис вопросы относительно реформы полиции, выплат национальным меньшинствам и отношения к закону и порядку в США в целом, добавил политолог, эксперт по США Малек Дудаков. «Пенс может поинтересоваться, как именно демократы представляют себе изменение структуры правоохранительных органов, учитывая, что уровень преступности в США и так в последнее время растёт, в том числе и на фоне протестных настроений. Речь может пойти и о компенсациях афроамериканскому населению и коренным народам США за угнетения и расовую дискриминацию — это непростой вопрос, который измеряется десятками триллионов долларов», — заявил аналитик в комментарии RT. Что же касается Харрис, то одним из её козырей может стать выдвижение президентом Эми Барретт на должность верховного судьи, сходятся во мнении эксперты. «Сенатор наверняка откроет атаку, апеллируя не только к тому, что новый глава Белого дома должен назначить судью, но и к особенностям личности самой Барретт, которая придерживается консервативных взглядов. Харрис попытается бросить тень на её кандидатуру», — сказал Васильев. Харрис также может затронуть тему того, как Пенс собирается исполнять обязанности президента в случае, если Дональд Трамп по какой-либо причине не сможет этого делать, считают эксперты. «Аналогичный вопрос может задать действующий вице-президент и Харрис. При этом в более выигрышном положении окажется всё-таки Пенс, поскольку он сможет легко парировать, ведь никогда и ни у кого не вызывали сомнения способности Пенса исполнять обязанности президента, чего нельзя сказать о Харрис, имидж которой далёк от харизматичного лидера и тянет больше на образ политикана», — отметил Васильев. При этом Гарбузов считает, что Трампа не стоит сбрасывать со счетов из-за его болезни: «Американского лидера уже выписали из госпиталя, и он чувствует себя лучше. Глава Белого дома, конечно, изменил график своей предвыборной кампании, из которой выпала одна неделя, однако он всё же планирует принять участие в предстоящих дебатах с Байденом и встречах со сторонниками». «Тем более что американский избиратель иногда способен проявлять сочувствие и сейчас смотрит на Трампа как на человека, который ведёт борьбу с коронавирусом в масштабах страны и сам пал жертвой этой инфекции», — заключил аналитик.

