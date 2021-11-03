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Вторым лицом Мосгордумы может стать независимый депутат
03 ноября 2021, 11:40 • 28 • Политика
Ранее эту должность занимал Николай Губенко
Независимый депутат Андрей Медведев может занять пост заместителя председателя Московской городской думы. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичном парламенте. Голосование пройдет в среду, 3 ноября.
Ранее вторым лицом Мосгордумы был режиссер Николай Губенко. Он скончался 16 августа 2020 года.
Кандидатуру Андрея Медведева на эту должность предварительно поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.
Андрей Медведев – известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, в которую входят "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Культура". Депутатом Мосгордумы избран в сентябре 2019 года как самовыдвиженец. После выборов вступать в какие-либо партийные фракции также не стал.
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