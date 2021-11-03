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Вторым лицом Мосгордумы может стать независимый депутат

03 ноября 2021, 11:40  •  28 • Политика
Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
Ранее эту должность занимал Николай Губенко
Независимый депутат Андрей Медведев может занять пост заместителя председателя Московской городской думы. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в столичном парламенте. Голосование пройдет в среду, 3 ноября.
Ранее вторым лицом Мосгордумы был режиссер Николай Губенко. Он скончался 16 августа 2020 года.
Кандидатуру Андрея Медведева на эту должность предварительно поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.
Андрей Медведев – известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, в которую входят "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Культура". Депутатом Мосгордумы избран в сентябре 2019 года как самовыдвиженец. После выборов вступать в какие-либо партийные фракции также не стал.

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