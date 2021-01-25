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Вторую волну протестов в Белоруссии сможет поднять только Байден – эксперт
25 января 2021, 16:15 • 62 • Политика
Идеи местной оппозиции наскучили гражданам республики
Светлана Тихановская не сможет поднять новую волну протестов в Белоруссии. В этом убежден белорусский политолог Всеволод Шимов. Причина, по его мнению, не в зимних холодах или страхе. Люди просто не видят смысла в борьбе из-за отсутствия у оппозиции понятной стратегии.
Белорусы, охваченные протестной эйфорией в августе 2020 г., за прошедшее время устали и эмоционально выгорели, а оппозиция из-за границы не предлагает им ничего нового.
"Даже если Тихановская решит сыграть в "белорусского Навального", я не уверен, что это реанимирует протест",
– отметил Шимов в комментарии "Свободной прессе". По его мнению, весной в стране возможны массовые акции, приуроченные к конкретным датам, например, в День воли 25 марта, но регулярных многотысячных митингов уже не будет.
Единственное, что может изменить ситуацию, – это вмешательство в процесс со стороны США. Если новый глава Белого дома Джо Байден вернется к старой модели американской внешней политики, когда Кремль считался "главным плохим парнем", то прежде всего он постарается дестабилизировать ближайшее окружение Москвы. "Белорусский режим в этом смысле – очень удобная идеологическая мишень", – отметил политолог.
Ранее бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, проживающий сейчас за границей, предупредил Минск о второй волне протестов весной 2021 года.
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