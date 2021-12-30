Второй за месяц: Путин и Байден проведут телефонный разговор поздним вечером 30 декабря

Поздним вечером 30 декабря состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. По данным Белого дома, беседа назначена на 23:30 мск, она состоится по инициативе российской стороны. Как заявил чиновник американской администрации, лидеры двух стран обсудят предстоящие в январе контакты делегаций по вопросам безопасности. Напомним, что 7 декабря президенты России и США провели двухчасовой разговор по видеосвязи. Преобладающей темой диалога стала ситуация вокруг Украины.

Поздним вечером 30 декабря состоится второй за месяц разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В преддверии предстоящей телефонной беседы в Кремле также сообщили, что Путин поздравил своего американского коллегу с Новым годом и Рождеством. По мнению главы государства, Москва и Вашингтон могут и должны взаимодействовать в конструктивном ключе, поскольку несут «особую ответственность» за международную и региональную стабильность.

«Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», — говорится в поздравительной телеграмме.

Как следует из графика американского лидера, беседа запланирована на 15:30 по местному времени (23:30 мск), она пройдёт в закрытом для прессы режиме.

«Телефонный разговор президента (Байдена. — RT) с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ряда вопросов, в том числе предстоящих дипломатических контактов с Россией», — говорится в документе.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, контакт состоится по инициативе Кремля.

«Президент Байден всегда считал, что не существует замены прямому диалогу и взаимодействию двух лидеров, и это особенно верно, когда речь идёт о России и его взаимодействии с президентом Путиным», — сказал он.

Ожидается, что лидеры двух государств обсудят предстоящие 10 января переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности, а также заседание Совета Россия — НАТО (12 января) и встречу представителей РФ и ОБСЕ (13 января).

«Два президента обсудят предстоящий диалог с Россией по целому ряду вопросов безопасности и стратегических вопросов, — пояснил американский чиновник. — На мой взгляд, оба президента считают, что прямое взаимодействие двух лидеров по-настоящему ценно, что сейчас мы переживаем кризис, который длится уже несколько недель, учитывая наращивание Россией военного присутствия, и что решение данной проблемы и поиск пути к деэскалации требует высокого уровня вовлечённости».

Одной из тем разговора станет Украина в контексте якобы имеющего места наращивания Россией военного присутствия на границе. По словам американского чиновника, США готовы ответить, если российская сторона предпримет попытку «вторжения» на Украину. Так, будут применены жёсткие экономические санкции, уже согласованы планы по укреплению позиций НАТО на восточном направлении и расширению военной помощи Киеву.

«Мы готовы обсуждать вопросы безопасности и стратегические вопросы, которые за последние дни и недели стали предметом как частных, так и общественных обсуждений и дискуссий. Президент Байден ясно даст понять, что, если президент Путин заинтересован в дипломатическом пути к деэскалации напряжённости в регионе, такой путь существует», — заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Кроме того, он допустил, что главы государств продолжат обсуждение ситуации вокруг Ирана с учётом продолжающихся контактов в Вене — там обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Так что, думаю, президенты захотят сверить часы, убедиться, что мы можем укрепить тесную координацию, имеющую место в рамках процесса «пять плюс один», — заключил представитель американской администрации высокого ранга.

«Обсудят ряд очень серьёзных проблем»

По мнению члена комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, в ходе разговора Путина и Байдена будет оттачиваться повестка предстоящих в Женеве контактов представителей России и США.

«Российская сторона ставит перед собой цель, чтобы повестка на предстоящих переговорах была выстроена так, чтобы дипломатических уходов от важных тем, которые поднимает Москва, было минимум. Одним словом, очень серьёзный настрой, чтобы результат от этого диалога всё-таки был», — заявил собеседник RT.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT подчеркнул, что Путину и Байдену предстоит обсудить «целый ряд актуальных и очень серьёзных проблем».

«Это и стратегическая стабильность, мы вдруг вновь приблизились к риску третьей мировой войны. Конечно, это Украина, потому что Запад по-прежнему считает, что мир однополярен и никаких интересов России на постсоветском пространстве не должно быть. Конечно, это проблема расширения НАТО, проблема санкций», — сказал политолог.

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7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой линии видеосвязи. По словам Дмитрий Пескова, разговор лидеров России и США был открытым и предметным, лидеры подробно поговорили по всем запланированным темам.

Беседа продолжалась около двух часов, её основной темой стала украинская проблематика на фоне отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений. Также в ходе разговора поднимались темы сотрудничества в сфере кибербезопасности, работы дипломатических представительств и положение дел вокруг СВПД по ядерной программе Ирана.

Кроме того, российский лидер указал коллеге, что НАТО «наращивает военный потенциал» у границ РФ, предпринимая «опасные попытки» освоения территории Украины.

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорилось в заявлении Кремля.

Позднее Дмитрий Песков сообщил, что Москва планирует донести до США и НАТО своё концептуальное видение по вопросу безопасности в Европе. 15 декабря проекты договоров были направлены западным партнёрам, 17 декабря МИД России обнародовал оба документа.

Проект первого соглашения содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также об исключении использования территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором — России и НАТО предлагается подтвердить, что они не считают друг друга противниками, а члены альянса принимают обязательства, которые исключают его расширение, ведение блоком любой военной деятельности на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Кроме того, Москва выступает за неразмещение Россией и альянсом вооружённых сил на территории других стран Европы за исключением сил, которые находились там по состоянию на 27 мая 1997 года.

21 декабря Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны подчеркнул, что российские предложения по гарантиям безопасности не являются ультиматумом странам Запада.

«Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и чётко изложенные юридические гарантии. Вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ», — сказал глава государства.