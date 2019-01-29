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Второй «утюг» введён в состав ВМС США
29 января 2019, 08:54 • 93 • В мире
На вооружение американского флота принят второй эсминец типа «Замволт». В США радость, но специалисты пожимают плечами: этот корабль остаётся таким же бесполезным, как первый. И таким же ненадёжным
Автор:
Покровский Александр
Ракетный эсминец «Майкл Монсур» (USS Michael Monsoor/DDG 1001) проекта «Замволт» (Zumwalt) вошёл на прошедших выходных в состав военно-морских сил США. Торжественная церемония приёмки на флот нового корабля прошла на главной тихоокеанской базе ВМС США в Сан-Диего.
«Самый боеспособный»?
По сообщениям СМИ, министр военно-морских сил Ричард Спенсер назвал «Майкл Монсур» самым боеспособным из всех американских кораблей.
Мягко говоря, слукавил.
А если нет — значит, состояние американского флота его же командованием оценивается не слишком-то высоко, раз уж корабль с отвратительной плавучестью, скудным вооружением и серьёзными техническими дефектами назван «самым боеспособным»…
Что представляет собой этот корабль — ну, скажем, в теории?
Он большой. Водоизмещение 14,5 тысяч тонн — больше, чем у крейсера.
Он быстрый. Скорость 30 узлов — хорошая, добротная скорость для эсминца.
Фото: www.globallookpress.com
Он невидимый. «Стелс»-технологии, композитные материалы корпуса, футуристическая форма, призванная отражать и рассеивать радиолокационное облучение. Создатели эсминца утверждают, что он «в 50 раз более трудно обнаружим на радарах».
Он умный. Насыщенность электроникой предельная — на уровне большого компьютерного центра.
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