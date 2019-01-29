Второй «утюг» введён в состав ВМС США

На вооружение американского флота принят второй эсминец типа «Замволт». В США радость, но специалисты пожимают плечами: этот корабль остаётся таким же бесполезным, как первый. И таким же ненадёжным

Автор:

Покровский Александр

Ракетный эсминец «Майкл Монсур» (USS Michael Monsoor/DDG 1001) проекта «Замволт» (Zumwalt) вошёл на прошедших выходных в состав военно-морских сил США. Торжественная церемония приёмки на флот нового корабля прошла на главной тихоокеанской базе ВМС США в Сан-Диего.

«Самый боеспособный»?

По сообщениям СМИ, министр военно-морских сил Ричард Спенсер назвал «Майкл Монсур» самым боеспособным из всех американских кораблей.

Мягко говоря, слукавил.

А если нет — значит, состояние американского флота его же командованием оценивается не слишком-то высоко, раз уж корабль с отвратительной плавучестью, скудным вооружением и серьёзными техническими дефектами назван «самым боеспособным»…

Что представляет собой этот корабль — ну, скажем, в теории?

Он большой. Водоизмещение 14,5 тысяч тонн — больше, чем у крейсера.

Он быстрый. Скорость 30 узлов — хорошая, добротная скорость для эсминца.

Фото: www.globallookpress.com

Он невидимый. «Стелс»-технологии, композитные материалы корпуса, футуристическая форма, призванная отражать и рассеивать радиолокационное облучение. Создатели эсминца утверждают, что он «в 50 раз более трудно обнаружим на радарах».

Он умный. Насыщенность электроникой предельная — на уровне большого компьютерного центра.