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Второй тур выборов на Украине с участием Порошенко приведёт к провокациям в Донбассе - эксперт

25 февраля 2019, 04:24  •  65 • В мире
Политолог Иван Мезюхо считает, что если Пётр Порошенко выйдет во второй тур выборов, то может устроить провокацию в ДНР.
Политолог Иван Мезюхо рассказал RT версию тактики президента Петра Порошенко, если он выйдет во второй тур выборов. Как считает политолог, он может устроить обострение в ДНР.
Мезюхо уверен, что Донбасс, как и раньше, будет использоваться украинским руководством в своей внутриполитической жизни. Эксперт также отметил, что, по его мнению, Киев не собирается выполнять Минские соглашения.
"Украинский президент, скорее всего, рассматривает вариант обострения ситуации на линии соприкосновения в случае, если такой манёвр принесёт ему электоральные очки", - издание цитирует слова Мезюхо.
Накануне Порошенко также хотел получить электоральные очки, но оконфузился. Глава Украины поддержал "забывших о празднике" 23 Февраля украинцев, однако интернет-статистика говорит, что люди помнят и празднуют День защитника Отечества.
Информация предоставлена RT.

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