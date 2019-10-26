Второй тур по требованию: как протесты в Боливии после президентских выборов могут повлиять на ситуацию внутри страны

США и ряд латиноамериканских стран заявили, что правительству Боливии следует «восстановить доверие» к избирательному процессу. По их словам, Организация американских государств должна провести проверку результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Эво Моралес. Если же это невозможно сделать, то Вашингтон и его партнёры призывают провести второй тур выборов. Между тем в самой Боливии после победы Моралеса начались акции протеста. В ответ президент страны обвинил оппозицию в попытке госпереворота при поддержке «внешних сил». Эксперты отмечают, что оснований для проведения второго тура нет.

США, Аргентина, Бразилия и Колумбия считают, что правительству Боливии следует «восстановить доверие» к своей избирательной системе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте колумбийского МИД после оглашения итогов президентских выборов в Боливии, на которых победил действующий глава государства Эво Моралес. Об этом говорится в совместном заявлении,

Как отмечается в документе, если органы Организации американских государств (ОАГ) не смогут проверить результаты состоявшегося 20 октября первого тура голосования, в стране должен состояться второй тур.

«Если миссия наблюдателей будет не в состоянии проверить результаты первого тура, мы обратимся к правительству Боливии с призывом восстановить доверие к своей избирательной системе путём объявления второго тура выборов, который был бы свободным, справедливым и прозрачным и в котором участвовали бы два кандидата, набравшие наибольше количество голосов. Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединённые Штаты вместе с международным демократическим сообществом признают только те результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа», — говорится в заявлении.

Схожую точку зрения разделяют и в Евросоюзе. На сайте внешнеполитической службы ЕС 24 октября было опубликовано заявление с призывом к боливийским властям «уточнить» процесс подсчёта голосов. Лучшим вариантом при этом называется проведение второго тура. Аналогичные призывы сделали Бразилия и Организация американских государств (ОАГ).

I’m deeply concerned about Bolivia’s steady descent into authoritarianism under Evo Morales. I hope other nations in our hemisphere will work with the Trump Administration to safeguard the will of Bolivian voters and the democratic process. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) October 22, 2019

Третий срок

Между тем в самой Боливии уже подвели итоги выборов. Согласно окончательным итогам, которые 24 октября огласили в Высшем избирательном суде страны, Эво Моралес набрал 47,07 % голосов избирателей, а его главный соперник — Карлос Меса — 36,51%. Согласно боливийскому законодательству этого достаточно, чтобы признать победу Моралеса уже в первом туре.

Результаты выборов уже признали Куба, Мексика и Венесуэла. О своей победе заявил и сам Моралес.

Эво Моралес

Reuters

© David Mercado

Оппозиция же потребовала пересчёта голосов и вывела людей на улицы. Демонстрантов поддержал Меса. Местами митинги переросли в беспорядки, протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о как минимум восьми пострадавших.

23 октября Моралес ввёл в стране режим чрезвычайного положения, обвинив оппозицию в попытке устроить госпереворот при поддержке из-за рубежа. Он не стал уточнять, о каких странах идёт речь. Однако кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку, обвинил в разжигании протестов США.

US Embassy in Bolivia continues its covert actions to support coup d'etat. Another case of interference and imperial threat to destabilize a process led by Evo that has dignified the Bolivian people.#YanquisFueraDeBoliviahttps://t.co/O0hFx3E5xi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 24, 2019

На пресс-конференции 24 октября Моралес назвал Карлоса Месу преступником и призвал граждан страны к спокойствию. При этом он заявил, что не против независимой проверки результатов голосования. Его сторонники в ответ на действия оппозиции провели мирные манифестации.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин в беседе с RT сравнил подход США к протестам в Боливии с тем, что происходило в Венесуэле. При этом он отметил, что победа Моралеса абсолютно законна.

«По законам Боливии, если разрыв между победителем первого тура и вторым кандидатом составляет больше 10%, а победитель первого тура получил более 40% голосов, то этот человек считается победителем на президентских выборах. На этом основании Моралес должен быть избран на третий срок», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ОАГ, на мнение которой ссылаются США и их союзники, как организация со штаб-квартирой в Вашингтоне предвзято относится к странам, которые проводят независимую от Соединённых Штатов политику. Это показала позиция организации по отношению к Венесуэле.

В свою очередь, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской отметил в беседе с RT, что победа Моралеса была предсказуема, поскольку он стабильно пользуется большой популярностью в стране.

По его словам, так называемые «аномалии», на которые указывают США и их союзники, можно легко объяснить. В конце подсчёта голосов наблюдалось увеличения отрыва Моралеса от второго кандидата, поскольку последними считались бюллетени, поступившие из труднодоступной сельской местности. Именно там, среди бедняков и индейцев, позиции Моралеса особенно крепки.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов заявил RT, что выборы в Боливии прошли в соответствии с положениями конституции страны.

«Запад активно ратует за полное и чёткое соблюдение конституционных норм и правил только тогда, когда ему это выгодно. А когда ему это не выгодно, он выступает с абсолютно неправовых позиций», — отметил он.

Битва президентов

Эво Моралес впервые стал президентом в 2005 году, после чего ещё два раза побеждал на выборах. Во время пребывания у власти он проявил себя как защитник интересов коренных народов, которые составляют в Боливии большинство. Моралес добился снижения неграмотности и улучшения социально-экономического положения боливийцев, а также существенного роста экономики.

При нём Боливия вошла в объединение латиноамериканских стран и государств Карибского бассейна — Боливарианский альянс для народов нашей Америки (ALBA), основанный правительствами социалистических Кубы и Венесуэлы в 2004 году. Страна активно развивает связи с Китаем и Россией. В июле 2019 года Моралес посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры, в частности, обсудили вопросы взаимодействия в энергетической и военно-технической сферах.

В Боливии работают такие российские компании, как «Газпром» и «Росатом». Во время визита в Москву Моралес отметил, что Россия и Боливия заинтересованы в совместной добыче лития — редкоземельного металла, используемого в электронике.

Противник Моралеса Карлос Меса уже занимал пост президента в 2003—2005 годах. Он запомнился тем, что три раза подавал в отставку на фоне массовых протестов, связанных с отказом правительства от национализации месторождений газа и нефти. Тогда Месу обвиняли в продвижении интересов американских компаний.

Впоследствии, уже при Моралесе, он был представителем Боливии в споре с Чили в Международном суде в Гааге, добиваясь восстановления доступа страны к Тихому океану, который Боливия потеряла ещё в конце XIX — начале XX века. Позитивных результатов на этом поприще Меса не добился.

Карлос Меса

Reuters

© David Mercado

Сейчас политик является членом базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации Inter-American Dialogue, которую возглавляет бывший руководитель латиноамериканских программ Национального фонда демократии США (NED) Майкл Шифтер.

В июле 2019 года в интервью представителям другой американской НКО — Global Americans — Меса заявил, что намерен на посту президента «нормализовать» отношения с Соединёнными Штатами, не порывая при этом с Россией и Китаем.

Как считает Чичин, США было бы выгодно поменять Моралеса во главе Боливии на более удобного для себя президента. По его словам, Вашингтон интересуют природные ресурсы, которыми богата Боливия.

При этом Мартынов полагает, что при гипотетической смене руководства Боливии интересы России вряд ли пострадают, как не пострадали отношения нашей страны с Аргентиной и Бразилией после прихода там к власти правых и дружественных США правительств.

«Сейчас, в отличие от времён СССР, Россия заключает не идеологические союзы, а договорённости, основанные на принципе обоюдной выгоды. Все контракты выгодны и боливийской стороне», — отмечает эксперт.

«Уверен в своей правоте»

По мнению Чичина, несмотря на давление из-за рубежа и протесты на улицах, никаких оснований для пересмотра итогов выборов в Боливии нет.

«Если удастся организовать что-то наподобие второго тура, то включат все механизмы, чтобы собрать какую-нибудь коалицию вокруг оппозиционного кандидата и получить большинство голосов, — отмечает эксперт. — Но я думаю, что Моралес не пойдёт на это, потому что он уверен в своей правоте. Он по всем правилам должен стать президентом».

Мартынов, в свою очередь, отметил, что сейчас сложно предугадать, как сложится внутриполитическая ситуация в Боливии. Многое, по его словам, будет зависеть от ситуации в регионах.

«Боливия — это в некоторой степени расколотая страна. Прослеживаются сепаратистские тенденции, которые используют США и страны Запада», — заявил он.

Кроме того, подчеркнул политолог, нельзя исключать вероятность «авантюрных шагов» со стороны американского руководства.

«США ведут арьергардные бои в Латинской Америке, они теряют контроль, ситуация в Венесуэле патовая, они не добились своего, — пояснил Мартынов. — Сейчас Соединённые Штаты напоминают Древний Рим эпохи упадка, поэтому от них стоит ожидать неожиданных действий».

Схожую точку зрения разделяет и Лидовской.

«США почувствовали, что они сейчас сдают позиции в Латинской Америке, что всё больше стран и народов относятся негативно к политике, которую они проводят и навязывают. И поскольку им нужно удерживать позиции на своём «заднем дворе», были организованы эти протесты в Боливии», — заключил эксперт.