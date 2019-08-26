Второй тур будет: За президентское кресло в Абхазии будут бороться три кандидата

ЦИК обработал данные со 150 избирательных участков, а всего в день выборов их работало 154. Первые итоги транслируются в штабе главы оппозиционной партии "Амцахара" Алкаса Квицинии.

С 26,6% по итогам первого тура голосования лидирует действующий президент Абхазии Руаль Хаджимба. Квиниции набрал 24,6% голосов и сейчас занимает третью позицию. На второй – экс-заместитель главы МИД Абхазии Олег Аршба. У него 24,9% голосов. Кто из этих двоих выйдет во второй тур, пока неизвестно

В штабе Руаля Хаджимбы сообщили, что к настоящему моменту уже обработаны бюллетени практически во всех округах. Осталось получить данным из Сухумского третьего округа. Пока Хаджимба лидирует с отрывом в 1800 голосов, пишет ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, в Абхазии прошли президентские выборы, названные самыми конкурентными – в президентской гонке приняли участие 9 кандидатов. Как и ожидалось, Грузия заявила о "нелегитимности" прошедшего голосования, а Украина поторопилась поддержать официальный Тбилиси.

Выборы президента Абхазии завершились в 20 часов по местному времени и признаны состоявшимися. По данным Центризбиркома, явка превысила 50%. По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоги голосования, выявлено не было. В основном, отметил Гогия, поступали жалобы технического характера.