Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Главная / В России

«Второй шанс мне дан неспроста»: бывший подопечный хосписа — о жизни после комы и смертельного диагноза

04 марта 2021, 15:10  •  175 • В России
Историю Цолака Мнацаканяна врачи называли настоящим чудом. В 2006 году, когда Цолаку было 12 лет, ереванские доктора обнаружили у него рак мозга. В тяжёлом состоянии мальчика отправили на лечение в Москву. После курса химиотерапии он впал в кому. Врачи признали, что бессильны ему помочь, и Цолака положили в хоспис. Но он вышел из комы, вылечился и сейчас живёт полной жизнью.
 
© Фото из личного архива
 

Каждые шесть месяцев 28-летний Цолак Мнацаканян проходит обследование у французских врачей, сдаёт анализы и получает рецепты на необходимые препараты, а раз в два года делает МРТ головного мозга. С 15 лет Цолак после каждого визита к доктору слышит вердикт «здоров», и эти слова уже стали для него привычными.

«Необходимость чаще, чем другим людям, проверяться у врачей — единственный привет из прошлого. Я благодарен, что сейчас живу свою вторую жизнь», — рассказывает RT молодой человек.

«Хоспис — последний шанс»

Когда 12-летнему мальчику из Армении ереванские врачи поставили диагноз «рак мозга четвёртой стадии», его родители продали всё имущество и поехали лечить ребёнка в Москву. После химиотерапии он впал в кому, и врачи признали, что больше ничем не могут ему помочь.

Так и не пришедшего в сознание Цолака отправили в Первый московский хоспис — на тот момент единственный в городе. Детских отделений и уж тем более отдельного паллиативного учреждения для детей тогда не было, но Вера Миллионщикова — главврач Первого московского хосписа и одна из зачинательниц паллиативной медицины в стране — прилагала все усилия, чтобы маленькие пациенты могли получить помощь у них, вспоминает работавшая тогда в хосписе медсестра Мария Дьякова.

Когда Цолак поступил в хоспис, Марии было 24 года. «Цолак был одним из первых наших маленьких пациентов, — рассказывает она RT. — К нам он поступил худым, с пролежнями. Врачи установили зонд, через который его кормили, он набирал вес, мышцы стали понемногу восстанавливаться. За пролежнями мы тщательно ухаживали, я ему делала массаж, за это он меня потом называл «Маша — золотые руки». За него все очень переживали, молились, чтобы он очнулся».

Спустя полгода Цолак открыл глаза. «Первое, что он сказал, когда пришёл в себя, это то, что хочет шашлык», — вспоминает Мария Дьякова.

В хосписе мальчик провёл восемь месяцев. Сначала с ним жил отец, потом приехали мама и младший брат Ашот, и всей семье выделили палату, которую переделали из библиотеки. «Пока я находился в коме, моя семья ухаживала за мной, они рассказывали, как у них дела, какие новости. Включали фильмы и рассказывали сказки», — вспоминает Цолак.

Приезда 11-летнего Ашота очень ждала Вера Миллионщикова, полагавшая, что Цолаку станет лучше в присутствии брата. Мальчику было скучно сидеть без дела в палате, поэтому он стал волонтёром в хосписе: каждое утро помогал медсёстрам выносить мусорные мешки, убирался, иногда проводил время с пациентами и гулял с ними.

«Цолак тоже помогал нам, когда начал ходить, например кормил рыбок. Но для него это было больше нужно с психологической стороны, — рассказывает Мария Дьякова. — Для семьи помощь сыновей — очень ценные воспоминания. Они до сих пор хранят записи, фотографии, открытки и бейджики «Волонтёр Первого московского хосписа».

По словам Цолака, его младший брат с детства интересовался медициной. «Моя история тоже повлияла на него, — рассказывает Цолак. — Сейчас Ашот заканчивает фармацевтический факультет в Тулузе».

«Вере Васильевне Миллионщиковой я обязан жизнью. Хоспис был нашим последним шансом. Я хорошо помню, с какой заботой ко мне относился весь медицинский персонал. Родители за меня волновались и молились о моём выздоровлении, — добавляет Цолак. — Это чудо, и оно случилось благодаря всем этим людям».

«В душе я всегда армянин»

В 13 лет Цолака выписали из хосписа. Благодаря Вере Миллионщиковой ему собрали деньги на реабилитацию в дюссельдорфской клинике. Там мальчику помогли восстановить здоровье после комы, в том числе исправить появившиеся проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Когда Цолаку было 14 лет, семья Мнацаканян переехала на юг Франции, в город Грас. А через год мальчик узнал, что полностью здоров.

  • © Фото из личного архива

«Во Франции я чувствую себя защищённым, в том числе и потому, что у меня есть страховка. Поэтому я спокоен, если вдруг что-то со мной случится. В Армении и даже в России такого лечения я бы не получил. Обследования, которые я прохожу, и лекарства, которые прописывают, для меня бесплатны», — объясняет Цолак.

Молодой человек окончил французскую школу и колледж в сфере торговли. Сейчас он работает вторым менеджером в сети гипермаркетов «Ашан» в отделе товаров для машин и техники.

«Я сам выбрал эту работу, и мне она очень нравится. Особенно приятно общаться с людьми и помогать им выбрать правильный товар», — говорит он.

Цолак любит машины и обожает быть за рулём. «Например, недавно я ездил к Ашоту в Тулузу. От нас это около 600 км, и я их проехал практически без остановок, — рассказывает молодой человек, — Мне нравится путешествовать, особенно по Франции и Италии. Но больше всего мне бы хотелось поехать в родную Армению, в которой я ни разу не был с тех пор, как уехал. В душе я всегда армянин и очень переживаю за то, что там происходит».

«Цолак — чудо для всех»

За время, что Цолак провёл в хосписе, он успел сблизиться со многими врачами и медсёстрами. С некоторыми он до сих пор поддерживает связь. А Мария Дьякова (сейчас она занимается реабилитацией детей с опорно-двигательными нарушениями) даже приехала к бывшему подопечному в гости спустя десять лет после его выписки.

  • © Фото из личного архива

«Просто спонтанно купила билеты и прилетела. Коллеги передали небольшие подарки и открытки, — рассказывает она. — В аэропорту меня встретил Цолак вместе с отцом, первые минуты было небольшое смущение, потом мы обнялись — и напряжение прошло. Все полторы недели, что я там была, мы разговаривали без умолку, ведь за то время они стали родными для хосписа. У нас осталось столько воспоминаний, хотелось много о чём поговорить».

Мария говорит, что гордится Цолаком: «Мне всем хотелось рассказать, что у нас был такой пациент, который умирал, а через десять лет я его встретила уже взрослым юношей, хотя он и остался таким же улыбающимся, открытым, добрым и ранимым, как ребёнок».

Уникальность истории в том, что при диагнозе, поставленном Цолаку, практически нет шансов выжить, добавляет Дьякова. «Возможно, врачи тогда ошиблись. Но для всех это было чудо, когда он начал оживать на глазах, говорить и двигаться. Для сотрудников хосписа этот случай — награда за труд. Сейчас он живёт, путешествует, работает, общается с друзьями. Цолак — чудо для всех, он вдохновлял и давал силы работать дальше с такими же тяжёлыми пациентами», — говорит она.

«Уверен, что второй шанс был мне дан неспроста. Я бы хотел быть волонтёром, но пока, к сожалению, нет времени. Это как цикл: мне помогли — и я должен помогать. Я мечтаю, чтобы дети не болели и чтобы закончилась война. Сколько погибших — и все очень молодые. А остальные вещи, такие как деньги, имущество, мне не интересны. Я живу — и это уже хорошо», — объясняет Цолак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 02:20
«Будут наводить ужас на противников, как «Катюши»: на что способны новые реактивные снаряды для огнемёта ТОС-2 «Тосочка»
03 марта 2021, 00:40
«Достал деньги и золотые украшения»: подозреваемого в убийстве семьи в Кудьме арестовали
03 марта 2021, 12:35
«Отнял у двух молодых девушек три года и семь месяцев жизни»: маньяк Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
02 марта 2021, 10:55
«Убытки составили 90%»: пострадавшие от незаконных митингов в Москве предприниматели готовят иск на 250 млн рублей
03 марта 2021, 12:35
«Вместо диалога пытаются нагнетать обстановку»: в Крыму ответили на слова экс-депутата Рады о «захвате» полуострова
03 марта 2021, 02:30
С 31 мая: опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
28 февраля 2021, 13:55
Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы
25 февраля 2021, 23:15
Когда Львов остановит транзит российского газа в Европу?
01 марта 2021, 01:05
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
02 марта 2021, 03:40
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.