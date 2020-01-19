Второй раз за три недели: У берегов Крыма вновь заметили американский беспилотник-разведчик

В Крыму снова видели беспилотный летательный аппарат США, который проводил разведку у берегов полуострова. Судя по данным ресурса для мониторинга PlaneRadar, дрон поднялся в воздух на авиабазе НАТО в Сицилии. Сначала он исследовал линии разграничения в Донбассе, а потом полетел к границам Крыма. Беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США появился у полуострова около 17:30 в пятницу, 17 января.

До этого беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 засекли у берегов Крыма 27 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что после присоединения Крыма к России резко повысилась активность разведок разных стран. Только за последние пять лет у берегов полуострова засекли больше тысячи беспилотников. Среди обнаруженных летательных объектов часто встречаются американские самолёты-разведчики, в частности EP-3E ("Ариес") и P-8A ("Посейдон"), а также стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4В, заявил военный.