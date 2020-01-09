|
Второй раз за неделю: В "зелёной зоне" Багдада в Ираке упали две ракеты
09 января 2020, 16:54 • 89 • В мире
В столице Ирака - Багдаде - упали две ракеты, сообщил источник "РИА Новости". Их обнаружили у правительственных зданий и около посольства. По предварительным данным, никто не пострадал. Такой случай уже был 5 января.
В "зелёной зоне" Багдада упали две ракеты, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Как передает ливанский телеканал Al-Mayadeen, были слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США. По предварительным данным, из-за падения ракет у правительственного здания и посольства никто не пострадал.
Похожий случай произошел 5 января 2020 года. Тогда во время обстрела в "зелёной зоне" было ранено несколько человек.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, США готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.
Недавно в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии с базы Форт-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть военных разместят в Кувейте. По данным Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 января 2020, 01:39
|
04 января 2020, 16:39
|
09 января 2020, 00:39
|
06 января 2020, 23:54
|
08 января 2020, 01:54
|
03 января 2020, 13:12
|
03 января 2020, 08:09