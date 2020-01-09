Второй раз за неделю: В "зелёной зоне" Багдада в Ираке упали две ракеты

В "зелёной зоне" Багдада упали две ракеты, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Как передает ливанский телеканал Al-Mayadeen, были слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США. По предварительным данным, из-за падения ракет у правительственного здания и посольства никто не пострадал.

Похожий случай произошел 5 января 2020 года. Тогда во время обстрела в "зелёной зоне" было ранено несколько человек.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, США готовы нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным.

Недавно в Штатах заявили о переброске солдат 82-й воздушно-десантной дивизии с базы Форт-Брэгг. По данным СМИ, речь идёт о трёх тысячах человек. Причём основную часть военных разместят в Кувейте. По данным Бориса Рожина, сейчас у США в этом регионе больше 43 тысяч человек. Военные из Штатов размещены в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания, Оман, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Сирия.