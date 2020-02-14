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Второй раз за месяц: Трамп не справился с американской географией и вновь перепутал города

14 февраля 2020, 01:24  •  58 • В мире
Президент США Дональд Трамп допустил уже вторую ошибку за месяц. Глава государства никак не может справиться с американской географией. На этот раз Трамп перепутал столицу штата Нью-Гэмпшир с одноимённым городом в штате Массачусетс. Оба они называются Конкорд. Рядом с одним из этих населённых пунктов в годы Американской революции прошли сражения при Лексингтоне и Конкорде.
Дональд Трамп в очередной раз не совладал с американской географией. На этот раз он сделал ошибку, перепутав названия двух городов. На этот факт обратило внимание CNN, передает ИноТВ. Журналисты заметили, что президент страны перепутал столицу штата Нью-Гэмпшир с одноимённым городом в штате Массачусетс. Оба они называются Конкорд. Но один из этих населённых пунктов прославился тем, что около него произошло сражение при Лексингтоне и Конкорде, положившее начало Войне за независимость.
Выступая в Нью-Гэмпшире, Трамп сказал, что администрация увеличила расходы на оборону и вооруженные силы США,
"Мы финансируем Нью-Гэмпшир, национальную гвардию вооружённых сил Нью-Гэмпшира, центры боеготовности всего в нескольких милях отсюда в Пембруке и в Конкорде. Конкорд, я люблю Конкорд! Вам известно, насколько он знаменит? Конкорд. Это ведь тот самый Конкорд, о котором мы постоянно читаем, не так ли?" - заявил президент Америки.
На просьбу прокомментировать это корреспондентам ничего не ответили в предвыборном штабе Трампа.
До этого президент уже один раз ошибся в географии в течение месяца. Он поздравил штат Канзас с победой команды из штата Миссури "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле.

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