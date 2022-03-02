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Второй раунд переговоров России и Украины состоится сегодня вечером

02 марта 2022, 15:15  •  141 • Политика
Второй раунд переговоров Украины и России состоится вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского.
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что второй раунд переговоров состоится вечером в среду, 2 марта. Таким образом, обе стороны согласовали время.
По словам представителя Офиса президента Украины, делегации прибудут в том же составе.
Ранее Россия подтвердила возможность проведения переговоров, уточнив, что ждать оппонентов будут сегодня вечером.

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