Второй раунд переговоров России и Украины состоится сегодня вечером

Второй раунд переговоров Украины и России состоится вечером 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что второй раунд переговоров состоится вечером в среду, 2 марта. Таким образом, обе стороны согласовали время.

По словам представителя Офиса президента Украины, делегации прибудут в том же составе.

Ранее Россия подтвердила возможность проведения переговоров, уточнив, что ждать оппонентов будут сегодня вечером.