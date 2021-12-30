Второй после Москвы. В России появится новый гигант

В пять раз - до 2100 квадратных километров - увеличится с 1 января 2022 года территория Саратова. В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы.

Дело в том, что в состав городского округа вошёл и Саратовский муниципальный район, который ранее был пригородом. Журналисты попытались разобраться в плюсах и минусах этого решения.

Администрация Саратова настаивает, что расширение границ необходимо для развития муниципалитета. С ростом территории город получит преимущество, участвуя в федеральных программах.