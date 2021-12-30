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Второй после Москвы. В России появится новый гигант

30 декабря 2021, 11:50  •  265 • Политика
В пять раз - до 2100 квадратных километров - увеличится с 1 января 2022 года территория Саратова. В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы.
Дело в том, что в состав городского округа вошёл и Саратовский муниципальный район, который ранее был пригородом. Журналисты попытались разобраться в плюсах и минусах этого решения.
Администрация Саратова настаивает, что расширение границ необходимо для развития муниципалитета. С ростом территории город получит преимущество, участвуя в федеральных программах.

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